Παραλίες της Αττικής που αξίζει να επισκεφθείτε τον Αύγουστο.

Ο Αύγουστος στην Αθήνα θεωρείται – για πολλούς – η ιδανική περίοδος για απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση, καθώς ο πολύς κόσμος απουσιάζει λόγω διακοπών και η Αττική φαντάζει πιο ήρεμη από ποτέ. Πολλοί επιλέγουν τον όγδοο μήνα του έτους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ άλλοι παραμένουν στην πρωτεύουσα είτε από επιλογή είτε λόγω υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η ευρύτερη περιοχή συνεχίζει να προσφέρει λιγότερο γνωστές γωνιές, εντυπωσιακές παραλίες και όμορφα μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν ο κόσμος βρίσκεται στα νησιά της χώρας και σε καλοκαιρινούς προορισμούς της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας.

Από τη νότια πλευρά της πόλης μέχρι τα βόρεια και τα δυτικά, υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο. Είτε αναζητάτε οργανωμένες παραλίες, με καταστήματα και beach bar είτε έναν πιο ήσυχο προορισμό για μπάνιο και χαλάρωση διαθέτει αρκετές επιλογές για μία σύντομη καλοκαιρινή απόδραση.

Ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές, ξεχωρίζουν τρεις παραλίες, τις οποίες μπορείτε να ανακαλύψετε με μεγαλύτερη άνεση τον Αύγουστο, πραγματοποιώντας σύντομες, μονοήμερες αποδράσεις.

Ο Άγιος Νικόλαος στην Ανάβυσσο, το Ζούμπερι στη Νέα Μάκρη και η Ψάθα στα Βίλια, θεωρούνται τρεις από τις πιο γνωστές και παράλληλα πιο εντυπωσιακές παραλίες της Αττικής.

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Οι τρεις παραλίες της Αττικής που αξίζει να «ανακαλύψετε» τον Αύγουστο

Παραλία Άγιος Νικόλαος

Στην περιοχή της Αναβύσσου, η παραλία του Αγίου Νικολάου αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους κατοίκους, όσο και για όσους επιθυμούν μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Πρόκειται για έναν μικρό, γραφικό κόλπο με γαλαζοπράσινα νερά που απέχει περίπου 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, με το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στην ακτή να δημιουργεί μία άκρως εντυπωσιακή και ήρεμη εικόνα.

Στην παραλία εντοπίζονται τόσο ελεύθερα σημεία για όσους επιθυμούν να έχουν μαζί τους τον δικό τους εξοπλισμό, όσο και οργανωμένες γωνιές με beach bar, καταστήματα και ξαπλώστρες, που παρέχουν όλα τα απαραίτητα στους λουόμενους.

Να σημειωθεί ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η Ανάβυσσός, ενώ μπορείτε να συνδυάσετε την εξόρμησή σας με μία σύντομη βόλτα στο Σούνιο, ιδιαίτερα κατά την ώρα του ηλιοβασιλέματος που η θάλασσα «βάφεται» με τα χρώματα του ήλιου που δύει.

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Ζούμπερι στη Νέα Μάκρη

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αττικής είναι το Ζούμπερι στη Νέα Μάκρη, μία ακτή που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και προσφέρεται για σύντομες αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα.

Πρόκειται για μία μεγάλη παραλία με οργανωμένες και ανοργάνωτες πλευρές που προσελκύει κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και θεωρείται ιδανική επιλογή για όσους διαθέτουν λίγο χρόνο και διάθεση για μπάνιο.

Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν καταστήματα και οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τη μέρα τους δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν από το σημείο.

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Ψάθα στα Βίλια

Περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά μακριά από την Αθήνα απλώνεται η παραλία της Ψάθας, μία ακτή που έχει αποκτήσει το δικό της «κοινό» με το πέρασμα του χρόνου, καθώς θεωρείται μία από τις ομορφότερες της ευρύτερης περιοχής.

Η Ψάθα βρίσκεται ανάμεσα στα Βίλια και το Αλεποχώρι και απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ η παραλία απλώνεται σε μία έκταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων.

Η γεωγραφική της θέση, με θέα προς τον Κορινθιακό Κόλπο, δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν πρόκειται για μία παραλία της Αττικής, αλλά για κάποιον νησιωτικό προορισμό που εντυπωσιάζει.

Η Ψάθα διαθέτει και ελεύθερα τμήματα, όπου μπορείτε να απλώσετε την πετσέτα και την ομπρέλα σας, ενώ υπάρχουν και οργανωμένα σημεία. Στην περιοχή θα βρείτε καφέ, ταβέρνες και ουζερί, επομένως δεν χρειάζεται να φύγετε μακριά για φαγητό μετά το μπάνιο.

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