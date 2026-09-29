Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο παρουσιάζει η Δυτική Μακεδονία, όπου η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 80% και ο όγκος κατά 111,9%.

Ενίσχυση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφεται στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας την περίοδο Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, με την αύξηση να αποτυπώνεται ιδιαίτερα στην επιφάνεια και στον όγκο των οικοδομών. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε πανελλαδικό επίπεδο η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 14,6%, στα 7,18 εκατ. τ.μ., ενώ ο όγκος σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 20%, προσεγγίζοντας τα 34 εκατ. κυβικά μέτρα.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο παρουσιάζει η Δυτική Μακεδονία, όπου η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 80% και ο όγκος κατά 111,9%, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αδειών ενισχύθηκε μόλις κατά 5,1%. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις καταγράφει και το Βόρειο Αιγαίο, με αύξηση της επιφάνειας κατά 63,4% και του όγκου κατά 59,6%.

Ισχυρή είναι η εικόνα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19,9% και ο όγκος κατά 41,9%. Στη Δυτική Ελλάδα, η άνοδος έφθασε το 23% στην επιφάνεια και το 30,2% στον όγκο, ενώ στην Κρήτη οι δύο δείκτες κινήθηκαν σχεδόν παράλληλα, με αυξήσεις 25,3% και 25,4% αντίστοιχα.

Στη Θεσσαλία, η επιφάνεια ενισχύθηκε κατά 13,6% και ο όγκος κατά 18,7%, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 5,7% και 15%. Στην Αττική, που εμφανίζει και τα μεγαλύτερα απόλυτα μεγέθη, η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 15,6%, ξεπερνώντας τα 2,14 εκατ. τ.μ., και ο όγκος κατά 19,1%, στα 10,1 εκατ. κυβικά μέτρα.

Θετική μεταβολή καταγράφεται επίσης στα Ιόνια Νησιά, με αύξηση 2,2% στην επιφάνεια και 5,7% στον όγκο, στη Στερεά Ελλάδα, με 7,8% και 7,6%, και στο Νότιο Αιγαίο, με 10,3% και 14% αντίστοιχα.

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Εξαίρεση στη γενικευμένη ανοδική τάση αποτελούν η Ήπειρος και η Πελοπόννησος. Στην Ήπειρο, παρά την αύξηση της επιφάνειας κατά 15,6%, ο όγκος υποχώρησε κατά 9,1%, ενώ στην Πελοπόννησο μειώθηκαν τόσο η επιφάνεια κατά 8,1% όσο και ο όγκος κατά 13%. Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει και τη σημασία του μεγέθους των επιμέρους οικοδομικών έργων, καθώς, όπως επισημαίνεται στα στοιχεία, περισσότερες άδειες δεν συνεπάγονται αναγκαστικά αντίστοιχη αύξηση επιφάνειας και όγκου.