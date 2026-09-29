Θεωρούν ότι το Μαξίμου δεν έχει καταφέρει εδώ και μία εβδομάδα να μαζέψει αποτελεσματικά τις παραφωνίες.

Παράπονα εκφράζουν γαλάζιοι βουλευτές για ελλιπή κυβερνητική γραμμή.

Θεωρούν ότι το Μαξίμου δεν έχει καταφέρει εδώ και μία εβδομάδα να μαζέψει αποτελεσματικά τις παραφωνίες και να δώσει σαφή ..γραμμή για μία σειρά από θέματα.

Από το βραχυκύκλωμα που υπήρξε σχετικά με το πότε θα ανακοινωθούν τα μέτρα και τι πρέπει να λένε στο μεταξύ μέχρι το τι πρεπει να απαντούν για τις κατηγορίες περί αλαζονείας και ευμάρειας των πολιτών.

Με ενιαία φωνή και συντονισμένα. Αποτέλεσμα μπροστά στην πίεση των δημοσιογράφων και την αγωνία επανεκλογής ο καθένας έλεγε ότι ήθελε.

Ε.Σ.