Τέταρτο άθροισμα που δίνουν - Οι μπηχτές Κουτεντάκη.

Σε 30 δισ. κοστολογούν τα μέτρα Τσίπρα στη ΔΕΘ οι «ειδικοί» της κυβέρνησης! Η αρχική κοστολόγηση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργο ήταν 18 δισ., μετά ήρθε το οικονομικό επιτελείο και τα κοστολόγησε 13 δισ., ακολούθησε νέα ανακοίνωση που τα ανέβασε σε 40 δισ., ενώ στον επόμενο ...τόνο το κόστος κατέβηκε στα 30 δισ.!

«Το σίριαλ της κοστολόγησης» έχει ήδη τέσσερα επεισόδια: 18, 13, 40 και τώρα 30 δισ. Κάθε νέο νούμερο παρουσιάζεται ως μεγάλη αποκάλυψη, ενώ η προηγούμενη «αποκάλυψη» εξαφανίζεται αθόρυβα από το σενάριο.

Περιμένω μόνο το φινάλε: το επεισόδιο στο οποίο θα συμφωνήσουν επιτέλους μεταξύ τους», δήλωσε ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που είναι και ...«μανούλα» στις κοστολογήσεις! Και κατέληξε με ...σπόντες:

«Καταλαβαίνω γιατί επιμένουν. Με τις δικές τους εξαγγελίες δεν ασχολείται κανείς: ο κ. Μητσοτάκης αντί για πρόγραμμα παρουσίασε ευχολόγια, τα οποία ξεχάστηκαν ήδη. Έμεινε μόνο η «προσωπική άποψη» του κ. Μαρινάκη για δραστική μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες. Αναρωτιέμαι τι άλλο περιλαμβάνει η κρυφή ατζέντα της ΝΔ».

Β.Σκ.