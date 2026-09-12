Δείτε το βίντεο με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ.

Ο κ. Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στους χώρους της Έκθεσης, επισκέφθηκε περίπτερα και συνομίλησε με εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων, έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται στη φετινή διοργάνωση.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα της επίσκεψής του ξεχώρισαν μια πιο χαλαρή στιγμή, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γεύτηκε ένα δροσιστικό ρόφημα και έκανε ένα λογοπαίγνιο και όταν δοκίμασε τις ικανότητές του στο πινγκ πονγκ με την προπονήτρια Ανίτα Χατσατριάν, κρατώντας μάλιστα μια πράσινη ρακέτα.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7684658730499214594}