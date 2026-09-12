Τα μηνύματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Μακεδονία της Κυριακής» και τον Βαγγέλη Στολάκη. Παράλληλα, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στον λόγο που οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν το κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Αναλυτικά:

Κύριε Πρόεδρε, έχετε θέσει ως στόχο των επόμενων εκλογών την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή για την οποία μιλούν και άλλα κόμματα. Γιατί θεωρείτε ότι αυτή η αλλαγή περνά μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ; Γιατί να σας εμπιστευτεί ο κόσμος και πώς οραματίζεστε την αλλαγή αυτή;

Η πολιτική αλλαγή είναι ζητούμενο για την κοινωνία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ διαθέτει όραμα, συνεκτικό και αντιπαραθετικό προς τη Νέα Δημοκρατία σχέδιο για να ξαναδώσει προοπτική στην πατρίδα μας. Να μετουσιώσει την ανάπτυξη σε ευημερία για όλους. Να κάνει πράξη την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να κινητοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις που θα δώσουν πραγματικές ευκαιρίες στους νέους μας για να μείνουν και να δημιουργήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, να σταματήσει την ασυδοσία στην αγορά, να εμπεδώσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αξιοκρατία στο κράτος.

Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει παράταση της στασιμότητας. Τα ίδια αδιέξοδα. Ακόμα περισσότερες χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα και την κοινωνία. Ο ελληνικός λαός δεν είναι καταδικασμένος να επιλέγει ανάμεσα σε αποτυχημένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Υπάρχει άλλος δρόμος και η παράταξη μας με το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό, με ήθος και χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα είναι έτοιμη να ανοίξει έναν νέο κύκλο προόδου για τη χώρα και την κοινωνία.

Από το βήμα του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», όπου σήμερα θα μιλήσετε, την περασμένη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το πρόγραμμα της κυβέρνησης και μάλιστα αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης είπε ότι οι προτάσεις τους δεν είναι κοστολογημένες. Πώς σχολιάζετε τα μέτρα Μητσοτάκη και τι απαντάτε σε όσους ισχυρίζονται ότι το πρόγραμμά σας δεν είναι κοστολογημένο και μιλούν για λεφτόδεντρα του ΠΑΣΟΚ;

Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί στη φετινή ΔΕΘ ως μέλλων Πρωθυπουργός και όχι ως εν ενεργεία και μάλιστα επί επτά χρόνια με συγκεκριμένα αποτελέσματα: Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι στο τέλος της κατάταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στεγαστική κρίση γιγαντώνεται, χιλιάδες πολίτες καταφεύγουν στην ιδιωτική υγεία γιατί το ΕΣΥ απαξιώνεται μεθοδικά.

Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έθιξε καν το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας που κατατρώει το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν είχε καμία παρέμβαση να προαναγγείλει για τα ολιγοπώλια και τα funds που επί των ημερών του κάνουν πάρτι κερδοσκοπίας σε βάρος χιλιάδων δανειοληπτών. Επιχείρησε με το βλέμμα στην κάλπη και τα focus groups, να κατευνάσει με ημίμετρα κάποιες κοινωνικές ομάδες. Από τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ που γεννά η ακρίβεια, η κυβέρνηση επιστρέφει ένα μέρος με πολλά … ψιλά γράμματα όπως αποδείχτηκε στην εξειδίκευση των αρμόδιων υπουργών.

Πριν από δύο μήνες με κατηγόρησε για «δημοσιονομικό εκτροχιασμό», όταν πρότεινα τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης με πλήρη κοστολόγηση, γιατί όπως επιχειρηματολογούσαν τα κυβερνητικά στελέχη ο δημοσιονομικός χώρος είναι πέριξ του 1 δισ. Ενάμιση μήνα μετά, ο δημοσιονομικός χώρος ανέβηκε στα 2,2 δισ. και σταθμίστε: με τα 420 εκατ. που είναι το επιπλέον κόστος της 1ης δόσης της 13ης σύνταξης που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, κινδυνολογούσαν ότι θα κατέρρεε η οικονομία , ενώ με 340 εκατ. που είναι το κόστος της αύξησης του επιδόματος στους συνταξιούχους που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Νομίζω ότι τέτοιοι ισχυρισμοί δεν αντέχουν σε κριτική.

Αν και θα τα πείτε αναλυτικά το βράδυ στην σημερινή σας ομιλία, τι φέρνει στο «καλάθι» του ο Νίκος Ανδρουλάκης στην 90η ΔΕΘ; Ποιοι είναι οι κεντρικοί άξονες αυτών που θα παρουσιάσετε; Έχετε πει ότι θα παρουσιάσετε έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

Απόψε θα παρουσιάσω από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το δικό μας συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Δεν θα κάνουμε καλλιστεία παροχών αλλά θα παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα μας για την οικονομία, την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου, την ανάταξη του κοινωνικού κράτους και μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και διεθνώς.

Είμαστε έτοιμοι απόψε να παρουσιάσουμε τα πρώτα επτά νομοσχέδια μας, που δίνουν το στίγμα του προοδευτικού μας προγράμματος.

Θα δώσω έμφαση σε 4 προτεραιότητες στην ομιλία μου:

Α) Αν δεν αλλάξουμε πορεία, υπάρχει ο κίνδυνος να παγιωθούμε στον διεθνή καταμερισμό εργασίας και ισχύος ως χώρα δεύτερης ταχύτητας. Γιατί η απόσταση δεν είναι πια μόνο οικονομική. Είναι παραγωγική, τεχνολογική, θεσμική. Και τελικά είναι απόσταση εθνικής ισχύος.

Β) Το δημογραφικό είναι μείζον εθνικό ζήτημα. Πρέπει να επενδύσουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αποκέντρωση.

Γ) Η μεγέθυνση του ονομαστικού ΑΕΠ δεν αρκεί και τα υπερπλεονάσματα που βασίζονται στον πληθωρισμό δεν είναι η απάντηση για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι: Πόσο αυξάνεται η εθνική παραγωγικότητα;

Πόσο μειώνονται οι ανισότητες; Πόσο καλύτερα ζει ο πολίτης; Εμείς θέλουμε ανάπτυξη που μετατρέπεται σε πρόοδο για τους πολλούς.

Δ) Δεν μπορείς να αλλάξεις τη χώρα με το ίδιο αναποτελεσματικό κράτος, την ίδια παλαιοκομματική κουλτούρα διακυβέρνησης και τις ίδιες εξαρτήσεις. Δεν μπορείς να μιλάς για αξιοκρατία και να κυβερνάς με ημετέρους, να αντιμετωπίζεις το κράτος ως λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας.

Τον δρόμο της σύγκρουσης με τα καρτέλ και της απόλυτης προστασίας του καταναλωτή, θα τον ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα και ως αυριανή κυβέρνηση.

Όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές θα ενεργοποιείται μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε ήδη δώσει δείγματα γραφής με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για τις τράπεζες, τις προμήθειες, τα ασφάλιστρα υγείας, την ενέργεια.

Διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που επίσης διεκδικεί ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί λοιπόν «Τώρα ΠΑΣΟΚ» όπως λέτε, κι όχι ΕΛΑΣ;

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας καθώς και τα συστήματα εξουσίας τους, κρίθηκαν. Δεν έχουν τίποτα να περιμένουν οι πολίτες από τον κ. Μητσοτάκη που οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης. Μάλιστα δηλώνει ότι θέλει και τρίτη ευκαιρία για να συγκρουστεί με το «βαθύ» κράτος. Μόνο που «βαθύ» κράτος είναι η δική του αντίληψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει τα πάντα, αλλά να μην ελέγχεται από κανέναν.

Ούτε μπορεί ο ελληνικός λαός να εμπιστευθεί αυτούς που τον εξαπάτησαν. Υποσχέθηκαν «Σεισάχθεια» και «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», αλλά άνοιξαν την πόρτα στα funds που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες, έφεραν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, κατάργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν προκαλεί εντύπωση η ταύτιση Νέας Δημοκρατίας και ΕΛΑΣ σε κρίσιμα ζητήματα όπως το ιδιωτικό χρέος, η συμφωνία τους στη μη επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη συνέχιση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds και των καρτέλ, στη διατήρηση της golden visa και του αφελληνισμού της περιουσίας των πολιτών και στην εξωτερική πολιτική.

Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται αταλάντευτα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τις συντηρητικές πολιτικές της, όταν άλλοι της στρώνουν το χαλί για να παραμείνει στην εξουσία.

Λέτε ότι θέλετε να φέρετε ένα νέο ήθος στην πολιτική. Ποιο είναι αυτό; Δεν το έχουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι; Επίσης δίνετε έμφαση στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δεδομένη η αυτονομία των κομμάτων;

Για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας, χρειάζεται διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία. Αυτό είναι το δικό μας πολιτικό ήθος. Όταν κυβερνάς δεν μπορείς να τα φορτώνεις κάθε αποτυχία στις παθογένειες του χθες, να υποβαθμίζεις τους θεσμούς για να συγκαλύψεις τις ευθύνες των υπουργών σου, την ώρα που βυθίζεις τη χώρα στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Ούτε γίνεται να κρύβεσαι πίσω από αυταπάτες, να πετάς τις ευθύνες στον εξώστη, ενώ έχεις εξαπατήσει τον ελληνικό λαό και να επιστρέφεις αγκαλιά με τα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις, για αυτό και μπορεί να φέρει την πραγματική αλλαγή προς όφελος της κοινωνίας, να συγκρουστεί με τα καρτέλ, τις τράπεζες, το πελατειακό κράτος. Για μας, η πολιτική αυτονομία είναι όρος δημοκρατίας και κοινωνικής αναγέννησης.

Η προσφυγή σας κάλπες είναι ένα διαρκές αίτημα του κόμματός σας. Είστε έτοιμοι για εκλογές; Πώς εξελίσσεται η διαδικασία στελέχωσης των ψηφοδελτίων σας και πότε θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες;

Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται για την πολιτική αλλαγή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να πείσουμε ως τις εκλογές. Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων μας προχωρά, με ανθρώπους που έχουν διαδρομή μέσα στην κοινωνία, έχουν γνώση, αξιοπιστία και όρεξη να δουλέψουν για τον τόπο τους.

Έχετε απευθύνει προσκλητήριο συστράτευσης σε όλους όσοι θέλουν την πολιτική αλλαγή. Είστε ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα ανταπόκριση και τη διαδικασία της διεύρυνσης; Σε ποιους ψηφοφόρους απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία. Θέλουμε να περπατήσουμε μαζί με όλους εκείνους που επιθυμούν να μπει ένα τέλος στην αλαζονεία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία του συστήματος εξουσίας του κ. Μητσοτάκη που παράγει μόνο ανισότητες. Απευθυνόμαστε σε όσους θέλουν η χώρα μας να κάνει ένα άλμα προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κι όσο προχωράμε προς τις εθνικές εκλογές αυτό το κοινωνικό ρεύμα μεγαλώνει, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, που μπορεί να συσπειρώσει τις υγιείς δυνάμεις του τόπου.

Στα εθνικά ζητήματα. Η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί. Πρόσφατα, από την Κρήτη αμφισβητήσατε την κυβερνητική πολιτική των «ήρεμων νερών». Προς ποια κατεύθυνση θα επενδύσετε εσείς; Η απάντηση στην γείτονα πρέπει να είναι ελληνική ή ευρωπαϊκή;

Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» το οποίο φιλοτέχνησε ο κ. Μητσοτάκης, ναυάγησε στη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας», στην επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου και στις μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική κυβέρνηση χαρακτήρισε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Άρα το ερώτημα είναι απλό: γιατί ο πρωθυπουργός δεν απαίτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις για την Τουρκία; Εμείς υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Με σύνδεση της τελωνειακής ένωσης, της χρηματοδότησης και κάθε προνομιακής σχέσης με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών.

Και καθαρή κόκκινη γραμμή: Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Πρόσφατα συναντηθήκατε με τους εκπροσώπους των φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Τι σας μετέφεραν; Τι αιτείται η Βόρεια Ελλάδα;

Η ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, επιστήμονες. Και η Βόρεια Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων αποτελεί καθολικό αίτημα. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδα έχουν να αντιμετωπίσουν την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και την πληθυσμιακή συρρίκνωση ακόμη και των αστικών κέντρων που απειλεί την αναπτυξιακή τους προοπτική. Ενώ η σιδηροδρομική απομόνωση και οι μεγάλες δυσλειτουργίες στα τελωνεία περιορίζουν την εξαγωγική τους δυναμική. Η χώρα μας χρειάζεται μια αναπτυξιακή στρατηγική που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, συνδέει τις δημόσιες επενδύσεις με την τοπική παραγωγή, κινητοποιεί κεφάλαια για επενδύσεις σε αλυσίδες αξίας.

Στη Θεσσαλονίκη έργα δεκαετιών ολοκληρώνονται και άλλα υλοποιούνται. Ποιο είναι το σχέδιο του κόμματός σας για την πόλη;

Η Θεσσαλονίκη πέρασε δεκαετίες στασιμότητας εν αναμονή σημαντικών έργων υποδομής. Η επέκταση του μετρό ως την Καλαμαριά είναι ένα σημαντικό βήμα, όμως δεν μπορεί να μείνει εκεί. Ο συγκοινωνιακός χάρτης πρέπει να ενισχυθεί με επεκτάσεις προς τη δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, καθώς κι ένα λειτουργικό και αξιόπιστο δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόμου, που θα υπηρετούν την ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οραματιζόμαστε μια Θεσσαλονίκη ανθεκτική, με ζώνες πρασίνου, ουσιαστικές αναπλάσεις κι ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο, που θα αναδειχθεί σε πρότυπο μητροπολιτικής λειτουργίας. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.