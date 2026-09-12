Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα ξεδιπλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής (19:00) ομιλίας του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Αύριο, στις 12:00, η συνέντευξη Τύπου.

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα και με μοναδικό στόχο να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη κυβερνητικής εναλλακτικής, ανεβαίνει σήμερα (19:00) στο βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να ξεδιπλώσει ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος του κόμματός του για την οικονομία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τη λειτουργία των θεσμών και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει από την αρχή της ομιλίας του να περιγράψει τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες, στην πίεση που «στραγγαλίζει» τα νοικοκυριά και στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Κεντρική θέση στην ομιλία του θα έχει η θέση ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μόνο τη δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου, αλλά και τη διεύρυνσή του, μέσα από την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται παράλληλα να επιχειρήσει σαφή πολιτική οριοθέτηση τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και από προηγούμενα μοντέλα διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται «άλλα αποτυχημένα συστήματα εξουσίας που επιστρέφουν κάθε φορά ζητώντας μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία».

Τα επτά πρώτα νομοσχέδια

Ένα από τα βασικά σημεία της αυριανής του ομιλίας θα είναι η δέσμευση για τις πρώτες νομοθετικές κινήσεις μιας κυβέρνησης υπό το κόμμα του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να δεσμευτεί ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα προωθηθούν επτά νομοσχέδια τα οποία θα αφορούν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς,

την εργασία και τους μισθούς,

την παραγωγή και τις επενδύσεις,

το ιδιωτικό χρέος,

τη στέγη, την οικογένεια και το δημογραφικό,

την αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας,

το κράτος, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία.

Ακρίβεια: Έλεγχοι στις πολυεθνικές και έκτακτη φορολόγηση υπερκερδών

Στο μέτωπο της ακρίβειας, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ενίσχυση των ελέγχων στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών και επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων όταν διαπιστώνονται καταχρηστικές πρακτικές.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση μηχανισμού έκτακτης φορολόγησης όταν διαπιστώνονται υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές, με βάση την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη η επανασύσταση Μονάδας Χαρτογράφησης της Αγοράς, η οποία θα αξιοποιεί το Παρατηρητήριο Τιμών και τα διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα.

Στο σκέλος της ενίσχυσης των εισοδημάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επαναλάβει τη δέσμευση για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι αυξήσεις των ονομαστικών εισοδημάτων λόγω πληθωρισμού να μην οδηγούν αυτομάτως σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Μείωση έως 30% στο ενεργειακό κόστος

Συγκεκριμένους στόχους αναμένεται να θέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και για το ενεργειακό κόστος.

Το πρόγραμμα προβλέπει μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας.

Για τον πρωτογενή τομέα προβλέπεται ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα, ενώ για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις προτείνεται μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους.

Συλλογικές συμβάσεις, τετραήμερη εργασία και 13η σύνταξη

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην εργασία και στους μισθούς, με το ΠΑΣΟΚ να προτάσσει ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο». Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα προβλέπει την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων.

Προβλέπεται επίσης επαναφορά της καθολικής ισχύος των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και της μετενέργειας, καθώς και πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από μεγαλύτερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας έντασης γνώσης, με βάση αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Για τους συνταξιούχους, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επαναλάβει τη δέσμευση για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, με κοστολογημένο σχέδιο, αλλά και για τη θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης με μείωσή της κατά 20%, «ξεπάγωμα» των επικουρικών συντάξεων, αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης και θέσπιση αναλογικής σύνταξης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και Ταμείο Εθνικού Πλούτου

Στο παραγωγικό σκέλος του προγράμματος, κεντρικό σύνθημα θα αποτελέσει το «Παράγουμε στην Ελλάδα», με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλλει νέο Αναπτυξιακό Νόμο με στόχο την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο πυλώνες: την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

Η πρόταση προβλέπει ενισχυμένο ρόλο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ώστε να λειτουργεί ως μόνιμος βραχίονας της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά και μετασχηματισμό του Υπερταμείου σε Ταμείο Εθνικού Πλούτου με διαφορετική αποστολή και προσανατολισμό.

Παράλληλα, προτείνονται επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες και αυξάνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα.

Αλλαγές σχεδιάζονται και στη Golden Visa, με το ΠΑΣΟΚ να προτείνει τη σύνδεση των αδειών διαμονής με παραγωγικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις σε ακίνητα.

Τι προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ξεχωριστό κεφάλαιο της ομιλίας θα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προβλέπει κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, με επιστροφή στη φορολόγηση βάσει πραγματικών εισοδημάτων.

Προβλέπεται επίσης σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και του μη μισθολογικού κόστους, αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Δημογραφικό: 200 ευρώ τον μήνα για παιδιά έως τριών ετών

Σημαντικό τμήμα των εξαγγελιών θα αφορά το δημογραφικό, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία ειδικού Ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται το πρόγραμμα GenRent, η καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, η αύξηση των ολοήμερων βρεφονηπιακών σταθμών και ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στη θέσπιση μηνιαίας ενίσχυσης 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως την ηλικία των τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα προβλέπει ακόμη προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για τις οικογένειες, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες με δύο παιδιά, καθώς και μείωση κατά 75% του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα στις πολύτεκνες οικογένειες.

Πρώτη κατοικία και 120 δόσεις

Για το ιδιωτικό χρέος, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επαναφέρει το σχέδιο που έχει ήδη παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, με βασικό άξονα την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται νέοι κανόνες για τη σχέση των οφειλετών με funds και servicers, καθώς και δικαίωμα προτεραιότητας του δανειολήπτη στην εξαγορά του δανείου του. Πριν από την πώληση ενός δανείου σε fund, δηλαδή, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το εξαγοράσει με συγκεκριμένους όρους.

Παράλληλα, προτείνεται ρύθμιση έως 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, προστασία της αναγκαίας ρευστότητας των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και αυστηρότεροι κανόνες για τις κατασχέσεις και τις τραπεζικές χρεώσεις.

Πλαφόν 5% στις απευθείας αναθέσεις

Το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο αφορά στη λειτουργία του κράτους και τη διαφάνεια.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και προληπτικό ψηφιακό έλεγχο των μεγάλων διαγωνισμών από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στόχος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι να εντοπίζονται πριν από την ολοκλήρωση των διαγωνισμών φωτογραφικοί όροι, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις συμβάσεων και διαδικασίες χωρίς πραγματικό ανταγωνισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να προτείνει πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις, το οποίο θα ανέρχεται στο 5% του συνόλου των πιστώσεων κάθε αναθέτουσας αρχής, με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.

Τέλος, θα επαναλάβει τη δέσμευσή του για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, ώστε η διαδικασία για την ποινική ευθύνη υπουργών να μην εξαρτάται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά να ανατίθεται σε ειδικά δικαστικά όργανα.