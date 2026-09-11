Ήδη ο πληθωρισμός ενισχύθηκε τον Αύγουστο στο 3,8%, από 3,4% τον Ιούλιο. Οι επόμενες εβδομάδες, μέχρι την έναρξη της περιόδου θέρμανσης τον Οκτώβριο, θεωρούνται κρίσιμες για το τελικό ύψος του ενεργειακού λογαριασμού.

Βαρύς προδιαγράφεται ο εφετινός χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας απειλεί να εκτοξεύσει το κόστος θέρμανσης, ηλεκτρισμού και μετακινήσεων. Εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,1 ευρώ στην έναρξη της περυσινής περιόδου.

Ακριβότερη αναμένεται και η θέρμανση με φυσικό αέριο, με την επιβάρυνση να υπολογίζεται τουλάχιστον στο 40% σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF έχουν ξεπεράσει τα 82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται μόλις στο 67% της χωρητικότητάς τους, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών για την εποχή.

Η ενεργειακή αναταραχή, που ενισχύθηκε από τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, προκαλεί ανησυχία και για τις τιμές των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,06 ευρώ. Σε νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες, με το ντίζελ στις Κυκλάδες να φθάνει κατά μέσο όρο στα 2,3 ευρώ.

Πιέσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πιέσεις καταγράφονται παράλληλα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση τιμή της μεγαβατώρας στην Ελλάδα ξεπέρασε το τελευταίο διήμερο τα 182 ευρώ, ενώ στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 160 ευρώ, από 135 ευρώ τον Αύγουστο.

Το διεθνές σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο. Το Μπρεντ έχει κινηθεί πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ αναλυτές δεν αποκλείουν άνοδο ακόμη και στην περιοχή των 120 έως 150 δολαρίων. Παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας προειδοποιούν, μάλιστα, ότι οι μεγαλύτερες πιέσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στην αγορά του ντίζελ.

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Τριπλή πίεση στην ελληνική οικονομία

Οι εξελίξεις δημιουργούν τριπλή πίεση στην ελληνική οικονομία: στα εισοδήματα των νοικοκυριών, στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Η κυβέρνηση καλείται πλέον να εξετάσει πρόσθετα μέτρα στήριξης, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος κινδυνεύει να τροφοδοτήσει νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Καθοριστική θα είναι επίσης η πορεία των φορτίων LNG, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από εισαγωγές και ανταγωνίζεται την Ασία για διαθέσιμες ποσότητες. Τυχόν παρατεταμένη άνοδος στις διεθνείς αγορές θα περιορίσει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης και θα αυξήσει τις ανάγκες κρατικής παρέμβασης μέσα στον χειμώνα.

Ήδη ο πληθωρισμός ενισχύθηκε τον Αύγουστο στο 3,8%, από 3,4% τον Ιούλιο. Οι επόμενες εβδομάδες, μέχρι την έναρξη της περιόδου θέρμανσης τον Οκτώβριο, θεωρούνται κρίσιμες για το τελικό ύψος του ενεργειακού λογαριασμού.