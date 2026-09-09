Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 78,9 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα διευρύνοντας τα κέρδη της για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση.

Σε υψηλό σχεδόν τετραετίας εκτινάχθηκε η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέες διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες και τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 78,9 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα διευρύνοντας τα κέρδη της για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, με την αγορά να ενσωματώνει αυξημένο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικό της έντασης της ανόδου είναι ότι πριν από περίπου έναν χρόνο η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου βρισκόταν κοντά στα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε σύγκριση με εκείνα τα επίπεδα, η σημερινή τιμή των 78,9 ευρώ είναι αυξημένη κατά περίπου 154,5%, έχοντας υπερδιπλασιαστεί μέσα σε διάστημα ενός έτους. Σε απόλυτους όρους, η επιβάρυνση φτάνει σχεδόν τα 48 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Κλιμακώνεται η ένταση

Νέα ένταση προκάλεσε η ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι την Τρίτη κατέστρεψε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα κοντά στο νησί Χαργκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ιορδανία, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για διεύρυνση της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν drones και πυραύλους εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη νότια Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή και αναδεικνύουν τις αυξανόμενες δυσκολίες στην αποκατάσταση της ομαλής εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Οι παρατεταμένες διαταραχές στις μεταφορές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις προμήθειες της Ευρώπης. Η μείωση των διαθέσιμων φορτίων LNG και τα προβλήματα στις ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό για προμήθειες, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να αναπληρώσει τα αποθέματά της ενόψει του χειμώνα.

Η μείωση των παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει επιβραδύνει τον ρυθμό αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών, περιορίζοντας τα περιθώρια ασφαλείας της αγοράς ενόψει της περιόδου αυξημένης ζήτησης.