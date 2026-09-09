Την επισκευή δύο οικημάτων στο Καστελόριζο, προκειμένου να αποδοθούν σε ιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, αναλαμβάνει, επίσης, η Βουλή.

Η Βουλή προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν, πρόσφατα, τη ζωή τους όταν κατέπεσε το αεροσκάφος τους, F-4E Phantom II, στο πλαίσιο του Athens Flying Week, στην Τανάγρα.

Η σχετική υπόθεση, που θα «περάσει» από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Νικήτα Κακλαμάνη προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Βουλή προχωρά, επίσης, στην επισκευή δύο οικημάτων στο Καστελόριζο, προκειμένου να αποδοθούν σε ιατρούς και εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στο ακριτικό νησί.

Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του προέδρου της Βουλής στο Καστελόριζο, για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης, και μετά από συνεννόηση με τον δήμαρχο Ν. Ασβεστή, δύο από τα σπίτια, τα οποία έχουν παραχωρήσει στον δήμο, Καστελοριζιοί της διασποράς, θα επισκευαστούν με έξοδα του ελληνικού κοινοβουλίου (συνολικά 150.000 ευρώ) και θα διατεθούν, το ένα σε γιατρούς/νοσηλευτές και το άλλο σε δάσκαλους/καθηγητές για τις ανάγκες στέγασής τους.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης θα μεταβεί στη Μεγίστη την ερχόμενη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας, από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού "Κουντουριώτης" και τους κατοίκους του νησιού. Η νήσος Μεγίστη είναι το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Ο πρόεδρος της Βουλής γνωστοποίησε επίσης ότι ολοκληρώθηκε η «υιοθεσία» του παιδιού, στελέχους του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κυνουρίας, τον περασμένο Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, στο παιδί θα δίδονται 10.000 ευρώ ετησίως, έως το 25ο έτος της ηλικίας του (συνολικά 170.000 ευρώ).