Τι ερευνούν οι Αρχές για τα αίτια της τραγωδίας.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το πανελλήνιο και οι Ένοπλες Δυνάμεις μετά τον θάνατο των δυο πιλότων του Phantom F-4 που συνετρίβη κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην Τανάγρα. Ο 40χρονος Γιάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρου έχασαν την ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 όταν το αεροσκάφος κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

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Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπογράμμισε ότι «η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας».

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«Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Τα βίντεο που ερευνούν οι Αρχές

Συνεχίζονται παράλληλα, από τις Αρχές οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Η επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος ήδη έχει αρκετά στοιχεία στα χέρια της για να ξεκινήσει την έρευνα που αφορά την πτώση του μοιραίου F-4 Phantom.

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Συγκεκριμένα, μέσω από την πληθώρα από υλικό καμερών, τόσο της διοργάνωσης, τηλεοπτικών μέσων και ιδιωτών, καθώς και από τις συνομιλίες των ιπταμένων με τον πύργο ελέγχου πιστεύουν πως θα φτάσουν στα ακριβή αίτια και αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο πιλοτήριο.



«Πήρε μεγάλη δεξιά στροφή και μία που χαμήλωσε και μία που εξαφανίστηκε και έπεσε. Παγώσαμε όλοι, άνθρωποι κλαίγανε γιατί καταλάβανε τι έγινε μετά πάρα πολύ πυκνός μαύρος καπνός. Από την ώρα που απογειώθηκε ούτε τρία λεπτά δεν πρόλαβε να πετάξει» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο ΕΡΤ News.