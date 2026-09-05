Οι Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το πανελλήνιο μετά την μοιραία πτώση του αεροσκάφους F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026» στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα τους δυο πιλότους του να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΑ πρόκειται για τους 40χρονο Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7isu7hscy1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7jffmrri3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπογράμμισε ότι «η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας».

«Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Κακλαμάνης: «Η Βουλή θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους»

Τη βαθιά του οδύνη για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την συντριβή του αεροσκάφους τους στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια της ετήσιας αεροπορικής επίδειξης «Athens FlyingWeek» εξέφρασε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται για να παραβρεθεί στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

«Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω την βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο χειριστών του Phantom (F-4) που έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό δυστύχημα στην Τανάγρα» δήλωσε ο Κ. Νικήτας Κακλαμάνος και προσέθεσε: «Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που θρηνούν την απώλεια δύο συναδέλφων τους.

Η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές».