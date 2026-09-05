Ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο, ενώ ήχησε και το 112.

Νεκροί εντοπίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 5/9 οι δυο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη νωρίτερα στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026, την ώρα της εναέριας επίδειξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει το μεγάλο αεροπορικό σόου, προκαλώντας αναστάτωση και διακοπή της διοργάνωσης.

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Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση ενώ φαινόταν να βγάζει καπνούς λίγη ώρα πριν την πτώση σου.

Στο σημείο έχει εκδηλωθεί μεγάλη πυρκαγιά γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Η Athens Flying Week 2026 πραγματοποιείται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα, με τη συμμετοχή δεκάδων ελληνικών και ξένων αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων F-16, Rafale, Mirage 2000-5, Eurofighter και F-18, αλλά και ακροβατικών ομάδων από το εξωτερικό.

Σημειώνεται πως λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

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Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης.