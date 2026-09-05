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Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 καθώς ένα διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4) συνετρίβη κατά την διάρκεια επιδείξεων για το αεροπορικό σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Αμέσως ξέσπασε φωτιά στο σημείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την τύχη των δύο χειριστών του αεροσκάφους. Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης.

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Η ανατριχιαστική στιγμή που ανακοινώνεται η πτώση του Phantom

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Να θυμίσουμε, ότι λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.