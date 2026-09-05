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Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν αεροσκάφη και ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τις διεθνείς συμμετοχές να δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο air show.

Σε ένα εντυπωσιακό αεροπορικό υπερθέαμα μετατράπηκε ο ουρανός πάνω από την Τανάγρα, καθώς ξεκίνησε η Athens Flying Week – Tanagra International Air Show 2026, συγκεντρώνοντας μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ακροβατικά σμήνη και αλεξιπτωτιστές.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση της Τανάγρας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά events της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από νωρίς το μεσημέρι, ο ουρανός γέμισε με εντυπωσιακούς σχηματισμούς, απαιτητικούς ελιγμούς και πτήσεις υψηλών ταχυτήτων, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους θεατές.

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Οι «Ιππότες των Εμιράτων» κλέβουν την παράσταση

Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν τα Fursan Al Emarat, το ακροβατικό σμήνος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που συμμετέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Επτά αεροσκάφη Hongdu L-15 πετούν σε εξαιρετικά κοντινούς σχηματισμούς, εκτελώντας εντυπωσιακούς ελιγμούς, κατακόρυφες ανόδους και βυθίσεις, αλλά και διασταυρώσεις με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους.

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Οι επτά πιλότοι συμβολίζουν τα επτά Εμιράτα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον σχηματισμό της σημαίας των ΗΑΕ στον ουρανό, χάρη στους χαρακτηριστικούς χρωματιστούς καπνούς των αεροσκαφών.

Η παρουσία των Fursan Al Emarat αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ατραξιόν της φετινής διοργάνωσης και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους φίλους της αεροπορίας.

Από τα F-18 και τα Eurofighter μέχρι τα Rafale

Το διεθνές πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Στην Τανάγρα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το φινλανδικό F-18 Hornet Display και το ισπανικό Eurofighter Typhoon, ενώ συμμετέχουν επίσης γερμανικά Typhoon και Tornado.

Στο air show κάνουν την εμφάνισή τους και μεγάλα μεταγωγικά αεροσκάφη A400M από το Βέλγιο και τη Γερμανία, καθώς και αεροσκάφη από την Αυστρία και τη Σλοβενία.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμμετοχές του Καναδά, της Ιταλίας και άλλων χωρών, δημιουργώντας ένα πολυεθνικό σκηνικό στον ουρανό της Τανάγρας.

Ισχυρή ελληνική παρουσία

Δυναμικό «παρών» δίνουν και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαχητικά και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, με τα Rafale, τα Mirage 2000-5, τα F-16 «Ζευς», τα F-4 Phantom και τα T-6 να βρίσκονται μεταξύ των αεροσκαφών που κλέβουν τις εντυπώσεις.

Στις επιδείξεις συμμετέχουν επίσης ελικόπτερα Apache, Kiowa, NH-90 και Chinook της Αεροπορίας Στρατού, καθώς και S-70 Aegean Hawk και MH-60 Romeo του Πολεμικού Ναυτικού.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.