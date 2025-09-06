Athens Flying Week 2025: Άνοιξε τα «φτερά» της στην Τανάγρα - Επισκέπτες από Ιαπωνία μέχρι Αυστραλία

Γεμάτη εκπλήξεις η φετινή Athens Flying Week.

Η Athens Flying Week 2025 άνοιξε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, τις «πύλες» της στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε με τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας για το show και τις «εκπλήξεις» που «κρύβει» η φετινή διοργάνωση.

Ο σμηναγός (Ι) Δημήτρης Γκρορίδης, Safety Observer της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς», μιλώντας για το Athens Flying Week τόνισε ότι είναι «η μεγαλύτερη αεροπορική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, που προσελκύει χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο». Χαρακτήρισε το show «εντυπωσιακό» ενώ επισήμανε ότι σκοπός του είναι «να προωθήσει το αεροπορικό ιδεώδες και την αεροπορική ιδέα». «Στην ουσία», ανέφερε, «αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Πολεμική μας Αεροπορία και το ευρύ κοινό».

«Ο κόσμος», συνέχισε, «θα έχει τη δυνατότητα να μας γνωρίσει από κοντά, να δει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και να θαυμάσει από κοντά τα πτητικά μας μέσα με τις μεγάλες δυνατότητές τους». Ειδικότερα, για τους μικρούς φίλους που θα επισκεφθούν το show, υπογράμμισε ότι «εάν το έχουν σαν όνειρο να μπουν στους κλάδους της Αεροπορίας», η παρουσία τους στην Athens Flying Week θα τους ωθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι για πρώτη φορά η ομάδα «Ζευς» θα συμμετέχει στο show «με τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη F-16 Block 30» ενώ υποσχέθηκε ότι «όσοι βρεθούν το Σάββατο και την Κυριακή στην αεροπορική βάση της Τανάγρας θα δουν από κοντά τις δυνατότητες αεροσκάφους» σε ρόλο «Ζευς».

Από την πλευρά του, ο υποσμηναγός (Ι) Αναστάσιος Θεμελής, χειριστής στα αεροπλάνα Rafale στην 332 Μοίρα, είπε ότι αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή που το show φιλοξενείται για ακόμη μια χρονιά στην Τανάγρα (από όπου επιχειρούν τα Rafale)» ενώ χαρακτήρισε το Athens Flying Week «θεσμό που ανοίγει στον κόσμο τις πόρτες της αεροπορίας». «Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε τους μικρούς μας φίλους» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι σημαντικό για μας να έρχεται ο κόσμος, να μας ρωτάει και να βλέπει τα αεροσκάφη μας. Όταν κοιτούν στον ουρανό για να δουν τα αεροπλάνα μας είναι για εμάς ένα συναίσθημα πολύ έντονο» υπογράμμισε. «Η Πολεμική Αεροπορία θέλει τον κόσμο κοντά της. Για αυτόν είμαστε εδώ, για τον ελληνικό λαό» πρόσθεσε. Ειδικότερα, για τα Rafale ξεκαθάρισε ότι η εκπαίδευση «είναι ολοκληρωμένη» ενώ το αεροσκάφος έχει «ενταχθεί πλήρως στην Πολεμική Αεροπορία» πραγματοποιώντας «όλο το εύρος των αποστολών και όλο το εύρος των πτήσεων».

«Είναι», είπε χαρακτηριστικά, «ένα φανταστικό αεροπλάνο με πάρα πολλές δυνατότητες, πολύ φιλικό προς το χρήστη και δίνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής με το βέλτιστο τρόπο».

Ο υπολοχαγός της Αεροπορίας Στρατού Θεοδόσιος Μακρόπουλος, χειριστής του επιθετικού ελικοπτέρου Apache, ανέφερε ότι συμμετείχε και πέρυσι στο show ενώ φέτος ο ρόλος του θα είναι εκείνος του «διαγγελέα» με στόχο «να φέρει το κοινό σε επαφή με το πτητικό μέσο ώστε να καταλάβει τις δυνατότητές του και να δει την επίδειξη με άλλο μάτι». Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο φετινό show «πέρα από τη demo επίδειξη ελικοπτέρων» το κοινό θα δει και «μια συνεργασία με την Μοίρα Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων και τη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων».

Ο σμηναγός (Ι) Βασίλειος Ντιντής, μέλος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Δαίδαλος» με έδρα στην Καλαμάτα στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος τόνισε ότι αποστολή της ομάδας του είναι «η εκπαίδευση των νέων Ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας» καθώς και η «προβολή της Πολεμικής Αεροπορίας, του έργου της και η προσέγγιση νέων ανθρώπων ώστε να ενταχθούν στις τάξεις της». Επισήμανε, δε, ότι η ομάδα συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή της και «θέλουμε να το γιορτάσουμε με όλο το κόσμο» που θα βρεθεί στο φετινό Athens Flying Week.

Ο Παναγιώτης Ποδηματάς, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Athens Flying Week, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η φετινή διοργάνωση έχει προσελκύσει κοινό από όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε επισκέπτες από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη».

Υποσχέθηκε, δε, ότι η φετινή διοργάνωση «θα περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις» ενώ μιλώντας για την επίδειξη του μαχητικού αεροσκάφους Rafale, ο κ. Ποδηματάς ανέφερε ότι «ήταν εντυπωσιακές οι δοκιμές του» καθώς «είδαμε όλες τις δυνατότητες αυτού του υπέροχου πτητικού μέσου».

«Υπάρχει», συμπλήρωσε, «συμμετέχουν το γερμανικό Eurofighter καθώς και το Eurofighter της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας», αεροσκάφοι που όπως εξήγησε επιθυμεί η Τουρκία να αγοράσει. Όπως ανέλυσε ο κ. Ποδηματάς, αυτό σημαίνει ότι το κοινό μπορεί να κάνει και μια σύγκριση ανάμεσα στα Rafale και τα Eurofighter.

Όσο για το αποκορύφωμα, σύμφωνα με τον κ. Ποδηματά, είναι το night show των Πολωνών paramotors Phoenix, το βράδυ του Σαββάτου. «Θα δημιουργήσουν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα με φώτα και πυροτεχνήματα» υπογράμμισε ο κ. Ποδηματάς.

Για τις συμμετοχές της Πολεμικής Αεροπορίας, στάθηκε στην επίδειξη του F-16 «Ζευς» αλλά και της ομάδας «Δαίδαλος» ενώ εξήρε το πρόγραμμα που θα εκτελέσουν τα ελληνικά Phantom.

Για την παρουσία των ιστορικών αεροσκαφών Spitfire και Harvard, ο κ. Ποδηματάς εξήγησε ότι «μεταφέρουν το κοινό στην εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου». «Είναι σαν να βλέπεις ταινία» είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός όμως από τις επιδείξεις, ο κ. Ποδηματάς αναφέρθηκε εκτενώς και στην στατική έκθεση πτητικών μέσων όπου το κοινό, όπως είπε, «φωτογραφίζεται δίπλα στα αεροπλάνα και συνομιλεί με το πλήρωμά τους».

«Αυτά τα μέσα», πρόσθεσε, «θα είναι ανοιχτά στο κοινό, θα έχουν το περίπτερό τους σε κοντινή απόσταση ενώ θα εμπορεύονται και αναμνηστικά».

Η φετινή Athens Flying Week, το μεγαλύτερο αεροπορικό show στην Ανατολική Μεσόγειο, άνοιξε τα «φτερά» της σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στην αεροπορική βάση Τανάγρας.