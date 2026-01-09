Το Νέο Astra με φωτιζόμενο Opel Blitz και Opel Compass, κορυφαίο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD και έως 454 km ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP).

Το νέο Opel Astra πραγματοποίησε την Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών και ειδικών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο CEO της Opel, Florian Huettl, μαζί με τη Vice President Marketing, Rebecca Reinermann, παρουσίασαν το ανανεωμένο best seller της compact κατηγορίας, το οποίο εκτίθεται στο Hall 5 του Brussels Expo έως τις 18 Ιανουαρίου.

Το νέο Astra ξεχωρίζει για την τολμηρή και σύγχρονη σχεδίασή του, με φωτιζόμενο Opel Blitz και φωτεινή υπογραφή Opel Compass, ενώ το κορυφαίο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD εξασφαλίζει ακριβή φωτισμό δρόμου, πινακίδων και πιθανών εμποδίων χωρίς να θαμπώνει τους υπόλοιπους οδηγούς. Στο εσωτερικό, όλα τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά και διαθέτουν εργονομική υποστήριξη μέσω των Intelli-Seats, προσφέροντας άνεση και φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Η γκάμα κινητήρων καλύπτει κάθε ανάγκη: αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικό σύστημα 48V, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 454 km (WLTP). Παράλληλα, η Opel παρουσιάζει εντυπωσιακά ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το βραβευμένο με «Χρυσό Τιμόνι 2025» Opel Mokka GSE, το Grandland Electric AWD, το Frontera Electric Long Range και το υψηλών επιδόσεων πρωτότυπο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, που συνδυάζει ψηφιακό και πραγματικό κόσμο.

Η παρουσίαση του νέου Astra και της ηλεκτρικής γκάμας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Opel στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική υπεροχή, ενισχύοντας τη θέση της μάρκας στην compact κατηγορία και στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.