Έρχεται παγετός τις επόμενες ημέρες – Πού και πότε θα «χτυπήσει».

Ο καιρός αλλάζει άρδην με τον παγετό να κάνει την εμφάνισή τους και τις θερμοκρασίες να διαγράφουν χαμηλές πτήσεις βάζοντας την χώρα και επίσημα «στην κάταψυξη» με το τσουχτερό κρύο να γίνεται ιδιαιτέρως αισθητό κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και τις μεταμεσονύχτιες.

Μια νέα ψυχρή εισβολή είναι προ των πυλών σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου αρχής γενομένης από την Κυριακή με τις χαμηλές θερμοκρασίες να επικρατούν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωσή της η Παρασκευή (9/1) θα φέρει πρόσκαιρη βελτίωση με πτώση της θερμοκρασίας και παγετό κυρίως σε ορεινές και βόρειες περιοχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 13-14 °C, ενώ στα βόρεια οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες. Το Σάββατο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας λόγω νοτιά, με βροχές σε αρκετές περιοχές. Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά και θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj7ycaqb8nd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έρχεται παγετός από την Κυριακή - Πολική φωτοβολίδα «βλέπει» ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε ελεύθερη πτώση προς τα κάτω σύμφωνα με τους μετεωρολόγους με ένα έντονο κύμα ψύχους να «πολιορκεί» την επικράτεια από τα τέλη του σαββατοκύριακου μέχρι και την Τρίτη θυμίζοντάς μας ότι διανύουμε για τα καλά την καρδιά του χειμώνα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει εξαρχής προειδοποιήσει για την έλευση μιας πολικής αέριας μάζας που θα συμπαρασύρει τον υδράργυρο σε «βουτιά» τριήμερης διάρκειας. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, τσουχτερό κρύο και έντονο παγετό, με τον χειμώνα να δείχνει για τα καλά τα «δόντια» του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfiydfmnwv2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέρα ορόσημο για την πορεία του παγετού είναι το απόγευμα της Κυριακής όταν και θα εισέλθει στη χώρα μας μία ψυχρή αέρα μάζα. Έτσι θα κατρακυλήσει ο υδράργυρος και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς. Μάλιστα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να πέσουν χιόνια και στα βόρεια προάστια. Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη βορειοανατολική χώρα, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η βορειοανατολική Πελοπόννησος και τα βουνά της Κρήτης θα δεχτούν «πολική φωτοβολίδα» με χιονοπτώσεις για 24 ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj6ozswf6hl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος του OPEN δείχνει τα μετεωρεολογικά δεδομένα που καταγράφουν το πώς θα κινηθεί η πολική αέρια μάζα που φέρνει μαζί της παγετό και χιόνια. Ειδικότερα σημειώνει ότι «η κίνηση της πολικής αέριας μάζας από το προγνωστικό μας σύστημα σχετικά με τις δύο πολικές φωτοβολίδες που αναμένουμε (η μία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη) καθώς και τα χιόνια που ήδη πέφτουν και αναμένεται να πέσουν και που φαίνεται να απασχολούν ακόμη και θαλάσσιες εκτάσεις.Η καρδιά του Χειμώνα χτυπά έντονα και στη χώρα μας!». Ο κ. Μαρουσάκης επιμένει ότι τα χιόνια θα φτάσουν μέχρι τη θάλασσα δημιουργώντας ένα απόλυτα χειμερινό σκηνικό στην επικράτεια.

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid02aVtT7V8EQaADiALpLJFV1dYEa8NnvUCwTxWxT7E65BoSAkokeRJaPmFdCZab6yySl}

Η πρόγνωση Κολυδά για «βουτιά» του υδράργυρου

Στον αντίποδα έχουμε τον μετεωρολόγο του STAR, Θοδωρή Κολυδά, που σε ανάρτησή του σχολιάζει καυστικά όσους συναδέλφους του «βομβαρδίζουν» το κοινό με προβλέψεις για χιόνια. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «χαλάνε την μετεωρολογική πιάτσα, όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά. Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να "προεξοφλήσουμε", είναι η αισθητή - αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές.»

{https://x.com/KolydasT/status/2009260093376757850}

«Καρφιά» Τσατραφύλλια για clickbait καιρικές προγνώσεις

Aίσθηση προκαλεί και η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια που αφήνει αιχμές για clickbait προγνώσεις που κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν την ανάγκη τω πολιτών για ενημέρωση αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα. Όπως επισημαίνει «O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα.»

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid02PzAiME5bA4XRznGar3szNdrE6L2cTkVmDpgEj2hMkNJMaaiVsoGehpuWBVwtfhenl}