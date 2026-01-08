Ολόκληρος ο διάλογος Δένδια - Καιρίδη.

Συνέχεια στο επεισόδιο που είχαν στην Ολομέλεια, έδωσαν Νίκος Δένδιας και Δημήτρης Καιρίδης στο καφενείο της Βουλής μπροστά μάλιστα σε βουλευτές και δημοσιογράφους.

Ο Δημήτρης Καιρίδης κάθισε στο τραπέζι του Νίκου Δένδια μετά από πρόσκληση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, λέγοντάς του πως «δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό», με τον Νίκο Δένδια να απαντά και να εξελίσσεται ο παρακάτω διάλογος:

Νίκος Δενδιας: Έλα εδώ πανάθεμά σε...

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό...

Νίκος Δένδιας: Είσαι καλά; Σου άφησα δυόμιση λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα.

Δημήτρης Καιρίδης: Εαν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος!

Νίκος Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση.

Δημήτρης Καιρίδης: Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικος εκπρόσωπος.

Νίκος Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…Κάτσε ησύχασε και σκέψου το…

Νίκος Δένδιας και Δημήτρης Καιριδης απομακρύνθηκαν εν συνεχεία και συζήτησαν κατ'ιδίαν σε καλό κλίμα.

