Το κομματικό δημοψήφισμα για συμμετοχή στην κυβέρνηση ως «αντίδοτο» στην πίεση Δούκα για ψήφισμα του Συνεδρίου που θα λέει όχι στην συνεργασία με τη ΝΔ υπό οποιοδήποτε συνθήκες.

Παραφράζοντας ένα παλιό σύνθημα της αριστεράς, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως «ένας άλλος Ανδρουλάκης είναι εφικτός». Το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δείχνει πιο αποφασιστικός, όπως φάνηκε και από την παρέμβαση που έκανε προς τους εσωκομματικούς του αντιπάλους κατά τη συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ. Η... είδηση, όμως, της αλλαγής δεν είναι αυτή. Είναι η είσοδος στο μαγικό κόσμο του tik tok, με αντίστοιχα βιντεάκια που δείχνουν ότι δεν αποτελεί έναν μονίμως μουτρωμένο πολιτικό, όπως είναι η συχνή κριτική που δέχεται, αλλά έναν πιο προσιτό και ανθρώπινο πολιτικό αρχηγό. Οι πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης συνεργάζονται με μια νέα εταιρία στα social media, με τα πρώτα αποτελέσματα να φαίνονται στην εξωστρεφή εικόνα που εσχάτως παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η κίνηση αυτή μοιάζει ως αυτονόητη, έστω και αν η απορία πολλών είναι γιατί δεν έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Έστω και έτσι, όπως λένε κομματικές πηγές, ήταν και μια ανάγκη δεδομένου ότι τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπουν μεγάλες καμπάνιες και διαφημιστικές υπερβολές, οπότε μπορούν να καλύψουν την αδυναμία αυτή μέσω της δυναμικής παρουσίας στο διαδίκτυο.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7609711719421627670?lang=el-GR}

Κατά τα λοιπά, στο επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη εκτιμούν ή ευελπιστούν ότι θα υπάρξει ένα μορατόριουμ τουλάχιστον ως το συνέδριο που θα βοηθήσει το κόμμα να ξεφύγει από την εσωστρέφεια του προηγούμενου διαστήματος. Η μόνη σημαντική εκκρεμότητα που ενδεχομένως να υπάρξει είναι η πίεση από την πλευρά του κ. Δούκα αναφορικά με το ψήφισμα του συνεδρίου σε σχέση με την ΝΔ και και το κατηγορηματικό αίτημα του δημάρχου Αθηναίων να υπάρξει απόφαση για τις κυβερνητικές συνεργασίες. Πως δηλαδή υπό καμία προϋπόθεση το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με την ΝΔ. Από το περιβάλλον του κ. Ανδρουλάκη τονίζουν ότι αυτό θα αναφέρεται κατηγορηματικά στην ομιλία του και στην πολιτική απόφαση του συνέδριου, οπότε δεν χρειάζεται κάποιος περαιτέρω ετεροκαθορισμός. Επίσης θα υπάρχει αναφορά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στην προσφυγή στα μέλη του κόμματος μέσω σχετικού δημοψηφίσματος αν προκύψει οποιοδήποτε κρίσιμο ζήτημα όπως είναι η συμμετοχή σε κυβέρνηση.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7608609872233499906?lang=el-GR}

Παράλληλα, όμως, το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης συγκρότησε επιτροπή ψηφοδελτίων στην οποία εκπροσωπούνται ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας αυτονοήτως σημαίνει ότι το κόμμα τίθεται σε διάταξη εκλογικής μάχης. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο συνήθως τα μαχαίρια μπαίνουν στα ζωνάρια και αρχίζει να λειτουργεί για όλα τα στελέχη το ένστικτο του κομματικού πατριωτισμού. Αυτή μοιάζει να είναι και η επιθυμία του κ. Ανδρουλάκη, από την άλλη στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης λένε πως αυτό μένει να φανεί και από τις κινήσεις που θα γίνουν. Για παράδειγμα, λένε, να μην υπάρξουν αποκλεισμοί στη σύνθεση των ψηφοδελτίων αλλά να είναι ανοιχτά σε όλα τα κομματικά ρεύματα. Επίσης και εδώ η έμφαση είναι κυρίως από την πλευρά Γερουλάνου, τα όργανα να συνεδριάζουν συχνότερα και να υπάρχει πιο δημοκρατική λειτουργία στη λήψη των αποφάσεων.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7604096880250752278?lang=el-GR}

Νέα ονόματα για τη διεύρυνση

Όπως πληροφορούμαστε, ίσως και εντός της εβδομάδας θα υπάρξει νέα συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ, ενώ τρέχουν και οι διαδικασίες της επιτροπής διεύρυνσης που έχει αναλάβει ο Κώστας Σκανδαλίδης. Κατά τις ίδιες πηγές θα υπάρξει νέος γύρος ανακοινώσεων με περίπου άλλα 15 στελέχη που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και θα προστεθούν στα ήδη 44 που έχουν ενταχθεί στην εν λόγω επιτροπής. Από το περιβάλλον του κ. Σκανδαλίδη δεν γίνονται διαρροές ονομάτων, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχουν και άλλοι πρώην βουλευτές που επιστρέφουν, όπως για παράδειγμα ο Θάνος Μωραϊτης κ.α.