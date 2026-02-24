Το ΟΧΙ στην ΝΔ, είναι η προϋπόθεση για το ΝΑΙ των πολιτών στις μεγάλες αλλαγές που επαγγελλόμαστε. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας.

Τα προσυνεδριακά κείμενα του ΠΑΣΟΚ περιέχουν αναμφίβολα πολλές και σημαντικές προτάσεις.

Δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά στο μείζον θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Που όλοι κατανοούμε ότι θα αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα του προεκλογικού δημόσιου διαλόγου. Ιδιαiτερα όταν -ως φαίνεται -κανένα κόμμα δεν μπορεί να κατακτήσει την αυτοδυναμία.

Η έλλειψη αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και με την απόλυτα συγκεκριμένη πρόταση του Χάρη Δούκα. Που αποκλείουν την συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Ανάλογες αναφορές έχουν κάνει και άλλα σημαντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Που με σαφήνεια έχουν τοποθετηθεί για τον αποκλεισμό κάθε περίπτωσης σχηματισμού κυβέρνησης με την ΝΔ.

Αφού λοιπόν όλοι συμφωνούμε, ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε με την ΝΔ, γιατί παραλείπουμε να το αναφέρουμε στα προσυνεδριακά μας κείμενα; Εύλογο το ερώτημα φαντάζομαι.

Ιδιαίτερα όταν το Συνέδριο είναι το κυρίαρχο όργανο του ΠΑΣΟΚ, που οφείλει να παίρνει όλες τις στρατηγικού χαρακτήρα αποφάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσημη απάντηση δεν υπάρχει ως τώρα. Διαβάζω όμως σε κάποιες διαρροές ή εκτιμήσεις στελεχών, ότι η απόφαση αυτή (εάν παρθεί) θα έχει -δήθεν -αρνητικές εκλογικές συνέπειες, γιατί θα απομακρύνει κεντρώους ψηφοφόρους που θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θέλουν κανένα προγραμματικό διάλογο με άλλες προοδευτικές δυνάμεις.

Προφανώς αναφέρονται σε πολίτες που θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τα πεπραγμένα της ΝΔ, αλλά ταυτόχρονα θέλουν και την παραμονή της στην εξουσία, πιστεύοντας όμως ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτη αν συγκυβερνά με το ΠΑΣΟΚ.

Θέλουν επομένως ένα ΠΑΣΟΚ που θα αποτελεί μια συμπληρωματική δύναμη -κοινώs δεκανίκι - θέτοντας πιθανόν veto για τον ίδιο τον κ Μητσοτάκη, αλλά ακολουθώντας τα βασικά στοιχεία της πολιτικής του για την οικονομία και την κοινωνία.

Θυσία λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, για να συνεχισθεί -στην ουσία της - η πολιτική μιας βαθιάς συντηρητικής κυβέρνησης.

Αφήνοντας τον κ Τσίπρα ή την κα Καρυστιανού ή την κα Κωνσταντοπούλου, στον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με ότι αυτό συνεπάγεται. για το μέλλον του πολιτικού μας συστήματος.

Αλήθεια το έχουν σκεφθεί αυτό οι υποστηρικτές αυτής της επιλογής; Εστω και αν δεν μας το λένε καθαρά, αλλά πετούν την μπάλα στην εξέδρα δηλώνοντας ότι "θα δούμε τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές".

Το κόμμα μας θα κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος αν αφήσει ανοιχτό αυτό το θέμα.

Οχι μόνο γιατί τα στελέχη μας δεν θα απαντούν πειστικά στις σχετικές ερωτήσεις στα ΜΜΕ, και αυτό θα μας κοστίσει.

Αλλά κυριωs γιατί θα υπονομευτεί ο μεγάλος στόχος μας, η προοπτική της πρώτης θέσης στις εκλογές.

Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι θα είναι αξιόπιστο ένα κόμμα που διεκδικεί την νίκη στις εκλογές, εάν δεν τραβήξει μια σαφή, καθαρή και χωρίς αστερίσκους διαχωριστική γραμμή, με την αδιαφανή, ανάλγητη, αλαζονική και διεφθαρμένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας;

Πώς αλήθεια θα πείσουμε ότι οι πολύ σημαντικές τομές που περιέχει το πρόγραμμα μας θα μπορούν να γίνουν πράξη, αν αφήνουμε ανοιχτές χαραμάδες συγκυβέρνησης;

Υπάρχει ποτέ περίπτωση η ΝΔ να δεχθεί τις προτάσεις μας για την κατάργηση των πεπραγμένων της και την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, για την μείωση του χρόνου εργασίας, για τις αυξήσεις των μισθών, για την δημόσια υγεία, για την ανατροπή του πελατειακού κράτους που η ίδια οικοδόμησε; Μια συγκυβέρνηση μαζί της αυτόματα στέλνει στο καλάθι των αχρήστων το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός μας.

Το ΟΧΙ στην ΝΔ, είναι η προϋπόθεση για το ΝΑΙ των πολιτών στις μεγάλες αλλαγές που επαγγελλόμαστε.

Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας.

Είναι ώρα για καθαρές θέσεις.Στο Συνέδριο μας δεν χωρούν υπεκφυγές. Μόνο αποφάσεις.

Οποιος έχει αντίθετη άποψη, έχει δικαίωμα να το πει ανοιχτά και να το θέσει σε ψηφοφορία.

Οι πολίτες θα στηρίξουν ενεργά το κόμμα μας και η προοπτική της πρώτης θέσης θα καταστεί εφικτή, μόνο όταν πειστούν ότι εννοεί αυτά που διακηρύσσει και είναι αποφασισμένο να τα κάνει πράξη.

Να φέρει την Πολιτική Αλλαγή στην χώρα. Οπως ζητά το 70% των πολιτών.

Σε αυτούς απευθυνόμαστε.

Αλλά όταν μιλάς για Πολιτική Αλλαγή, γνωρίζεις ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει με τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες πολιτικές των τελευταίων ετών.

Γιατί τότε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές τόσο για το ΠΑΣΟΚ, όσο και για την χώρα.

Κάτι τελευταίο: Σαφώς είτε το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο, είτε η ΝΔ, η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη.

Για την πρώτη περίπτωση είναι αναγκαίος ο προγραμματικός διάλογος -από τώρα -με τα άλλα προοδευτικά κόμματα.

Για την δεύτερη-που απεύχομαι -υπενθυμίζω ότι η γαλάζια πολυκατοικία έχει και άλλους ενοικιαστές.

(Ο Χρήστος Πρωτόπαπας είναι πρώην υπουργός)