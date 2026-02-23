Τι μας ενημερώνουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ένα κείμενο στα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Με αφορμή το κείμενο για το πώς επηρεάζει τους συσχετισμούς στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο αλγόριθμος που επιλέχτηκε που δημοσιεύτηκε στα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) η στήλη έλαβε δυο παρατηρήσεις.

Η πρώτη από κορυφαίο στέλεχος που είναι δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη: «251 συνέδρους είχε βγάλει στο προηγούμενο Συνέδριο ο νομός Ηρακλείου. Και τώρα βγάζει 227. Δεν ισχύει το συγκεκριμένο που γράφεις».

Το δεύτερο είναι από έτερο φίλο της στήλης (αρχικά Α.Α.), που μας γράφει: «Ορθά όσα αναφέρεις στο κείμενό σου στο Dnews. Και μία προσθήκη: Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι εκλογές στην περιφέρεια θα είναι "τυφλές", δεν θα υπάρχει tablet με online σύνδεση. Και όλως παραδόξως τούτο θα συμβεί και στη Β΄ Θεσσαλονίκης, που δεν τη λες και περιφέρεια».

Σημειώνουμε τις δυο παρατηρήσεις των φίλων της στήλης, ενώ για το θέμα των tablet θα επανέλθουμε...

Β.Σκ.