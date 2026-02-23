Τι γράφει σε άρθρο του ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

«Δύσκολα μπορεί να βρει κανείς αφορμές, όσο αρνητικά κι αν στέκεται απέναντι στη Νέα Αριστερά, για να επικρίνει τη στάση ορισμένων στελεχών της. Του Αλέξη Χαρίτση, για παράδειγμα, ο οποίος και τα λόγια του προσέχει, και μια ενωτική αυτοσυγκράτηση δείχνει μπροστά στην πολυδιάσπαση του χώρου, και στις επιθετικές ανοησίες δήθεν καταδίκης των "αρχηγικών κομμάτων" δεν εισχωρεί. Όπως βέβαια και του Νάσου Ηλιόπουλου, αλλά και άλλων, που αξιοποιούν τη βουλευτική τους ιδιότητα για να αναδείξουν μια σειρά από θέματα που αγγίζουν τον πυρήνα των πρακτικών του καθεστώτος Μητσοτάκη».

Αυτά γράφει στο άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» του Σαββατοκύιακου ο Θανάσης Καρτερός.

Ταυτόχρονα όμως επιτίθεται στους πρώην «53», ενώ χαρακτηρίζει «ακόμα πιο ανεξήγητη γίνεται αυτή η στάση , όσον αφορά πρόσωπα πολύ κοντά στον Τσίπρα στις δύσκολες εποχές της διακυβέρνησης».

Δεν αναφέρεται ποιους ακριβώς εννοεί, αλλά ...τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια!

Β.Σκ.