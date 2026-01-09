Χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο στην Αττική, «βλέπει» τη Δευτέρα ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Έχουμε σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, την πρώτη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας που περιμένουμε για τις επόμενες ημέρες.

Οι δύο ψυχρές εισβολές - πολικές φωτοβολίδες- που έρχονται θα είναι σύντομες αλλά θα έχουν και αξιόλογη ένταση. Μάλιστα η μία από τις δύο φωτοβολίδες θα δώσει και αρκετά χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, ακόμη όμως και πάνω από θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.

Η θερμοκρασία θα ανέβει σήμερα και θα βγει και ήλιος και έτσι θα οδηγηθούμε και μέχρι το Σάββατο για να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη συνέχεια θα έρθει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα μας δώσει στην αρχή βροχές ακόμη και καταιγίδες και έτσι θα οδηγηθούμε στη δεύτερη πολική φωτοβολίδα - αφορά το διάστημα από Κυριακή μέχρι και Τρίτη - με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο και τη θερμοκρασία να βυθίζεται στον νομό Αττικής, κοντά στους 4 βαθμούς Κελσίου, για να ανέβει όμως και πάλι από την Πέμπτη και στη συνέχεια της επόμενης εβδομάδας και να δούμε και πάλι θερμοκρασίες κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασιακό ασανσέρ τις επόμενες ημέρες ο καιρός με έντονα σκαμπανεβάσματα και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας καθώς θα πηγαίνουμε από το έντονο ψύχος και πάλι σε πιο ομαλές θερμοκρασιακές συνθήκες - ακόμη και πάνω για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα-.

Τα χιόνια θα φθάνουν σε χαμηλό υψόμετρο και πολύ πιθανόν τη Δευτέρα στα βόρεια του νομού Αττικής, να δούμε κάποιες χιονοπτώσεις και προς την περιοχή της Εύβοιας και προς το Αιγαίο.

Σήμερα Παρασκευή, θα έχουμε κάποιες βροχές στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται για αρχή ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται βροχές από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι οποίες θα δώσουν βροχές στη δυτική - βόρεια - βορειοδυτική χώρα.

Οι άνεμοι θυελλώδης στα 9 μποφόρ. Καθώς θα πλησιάζει το κύμα κακοκαιρίας οι άνεμοι θα γυρίσουν και πάλι σε νοτιάδες για να μεταφέρουν πιο θερμές και υγρές αέριες μάζες.

Η θερμοκρασία ξεκινάει από χαμηλά επίπεδα ενώ αργά το μεσημέρι λόγω νοτιάδων και ηλιακής ακτινιβολίας θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Σε περιοχές που βρέρχονται από τη θάλασσα του Σαρωνικού, χρειάζεται προσοχή καθώς επικρατούν πολύ δυνατοι οι άνεμοι, όπου από το μεσημέρι θα υποχωρήσουν. Αύριο θα δούμε βροχές στον νομό Αττικής, από το απόγευμα και στη συνέχεια.

Στη Θεσσαλονίκη, κάνει πολύ κρύο με συνθήκες παγετού. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς ενώ θα υπάρχει μία τάση ηλιοφάνειας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Αύριο Σάββατο, έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με χαρακτηριστικά σχεδόν ίδια με αυτά του τελευταίου κύματος καθώς μας έρχεται πάλι από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Επομένως θα έχουμε αρκετά θερμές και πολύ υγρές αέριες μάζες και οι βροχές θα κυριαρχήσουν σε ολόκληρη τη χώρα με έμφαση τη δυτική, βορειοανατολική χώρα και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς την Κυριακή, έρχεται ένα τμήμα των πολικών αέριων μαζών έρχεται πάνω από τη χώρα μας. Θα γίνει αισθητό από την Κυριακή το μεσημέρι και τη συνέχεια. Επομένως περιμένουμε κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου. Θα γυρίσουν και πάλι οι άνεμοι σε βοριάδες και εκτός πλέον από τις βροχές θα βλέπουμε και χιόνια αρχικά σε ορεινές και ημιορινές εκτάσεις αλλά στην πορεία τα χιόνια θα κατεβαίνουν σε υψόμετρο. Ένα ενδεικτικό υψόμετρο είναι τα 500 περίπου μέτρα και πάνω.

Οι χιονοπτώσεις θα αφορούν την Κυριακή τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας και μάλιστα κοντά στο απόγευμα και τη νύχτα θα πέσουν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Θα δούμε αρκετά πυκνές χιονοπτώσεις σε βουνά ημιορεινά, ακόμη και πιο χαμηλά υψόμετρα- ακόμη και Πελοπόννησο-.

Μέσα στη Δευτέρα θα αρχίσουν να απομακρύνονται οι πολικές αέριες μάζες και να μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου πελάγους με το κύμα ψύχους να πέφτει πάνω από τη θάλασσα και είναι πιθανόν να δούμε νησιά μας να ντύνονται στα λευκά.

Μπορεί να δούμε χιόνια σε Λήμνο, Θάσο, Σαμοθράκη, Λέσβος, Σποράδες, Εύβοια και πολύ πιθανό να δούμε και χιόνια στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής.

Από Τετάρτη ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει. Θα πρέπει να τονιστεί οτι θα πέσει πολύ η θερμοκρασία, δεν αποκλείεται ξημερώματα Τρίτης να δούμε θερμοκρασίες κάτω από τους -10, -12 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα και ίσως παρατηρηθεί και πάλι το φαινόμενο του ολικού παγετού, δηλαδή κάποιες περιοχές της βόρειας χώρας, να βρίσκονται καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, κάτω από το μηδέν.

