Οι αρμόδιες αρχές κατέστρεψαν το επίμαχο φορτίο για λόγους ασφαλείας, τονίζοντας τον πιθανό κίνδυνο για την υγεία.

Συναγερμός σήμανε στις ευρωπαϊκές αρχές τροφίμων μετά τον εντοπισμό μελιτζάνων εισαγόμενες από την Τουρκία, καθώς ανιχνεύθηκαν επικίνδυνα υπολείμματα του φυτοφαρμάκου formetanate. Η Κροατία, κατά τον έλεγχο των προϊόντων στα σύνορά της στις 7 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε στην κατάσχεση και καταστροφή των μελιτζανών σύμφωνα με σχετική ενημέρωση μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF.

Η περίπτωση χαρακτηρίστηκε σοβαρή, αν και δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα ασθενειών ή συμπτωμάτων στους καταναλωτές. Τα προϊόντα που εντοπίστηκαν ήταν αρχικά προορισμένα για διανομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επιτράπηκε η μεταφορά τους υπό τελωνειακά σφραγίσματα μέχρι την τελική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει στους εισαγωγείς την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να συνεχίσουν τους ελέγχους στα σύνορα για την προστασία των καταναλωτών.

Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα

Η χρήση φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων στα φρούτα και τα λαχανικά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Έτσι θα απαλλάξετε φρούτα και λαχανικά από φυτοφάρμακα Αυτό βέβαια δεν αποτελεί λόγο για να αποφεύγετε την κατανάλωσή τους, αφού η θρεπτική τους αξία είναι πολύτιμη για τον οργανισμό. Πριν την κατανάλωσή τους όμως, επιβάλλεται σχολαστικό πλύσιμο ώστε να προφυλαχθείτε στο μέτρο του δυνατού από κάθε είδους μολύνσεις.

Τρεχούμενο νερό

Το καλό πλύσιμο είναι απαραίτητο, ειδικά όταν πρόκειται για λαχανικά που καταναλώνετε ωμά ή φρούτα που τα τρώτε με τη φλούδα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία απορροφώνται αυτούσια από το φυτό και δεν φεύγουν με το πλύσιμο, τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα όμως δεν εισχωρούν στο εσωτερικό τους και είναι εύκολο να απομακρυνθούν. Το σχολαστικό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό απομακρύνει τη λεγόμενη «μηχανική» μόλυνση και εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μικρόβια και βακτήρια. Ως εκ τούτου θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος για να πλύνετε φρούτα και λαχανικά.

Ξίδι

Αρκετοί είναι αυτοί που πλένουν τα λαχανικά με ξίδι. Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική σε ένα βαθμό, καθώς το ξίδι δημιουργεί ένα όξινο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να επιβιώσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Οι ανθεκτικοί μικροοργανισμοί όμως αντέχουν σε ανάλογες συνθήκες, συνεπώς το ξίδι δεν αποτελεί πανάκεια.

Μούλιασμα σε νερό

Αν βάζετε τα λαχανικά να μουλιάζουν σε λεκάνη με νερό ή στο νεροχύτη, θεωρώντας ότι εξαλείφετε τα μικρόβια, τότε αλλάξτε τακτική. Όχι μόνο δεν τα καθαρίζετε, αλλά τα καταστρέφετε. Αφενός μεν χάνουν τις θρεπτικές τους ουσίες, αφετέρου τα μικρόβια μετακινούνται και πάνε ακόμη και σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμη πάντως και αν τα μουλιάζετε, μετά πρέπει να τα ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό. Γενικά, πρέπει να επιμένετε στην περιοχή γύρω από το κοτσάνι, καθώς εκεί εισχωρούν υπολείμματα από φυτοφάρμακα και ζωύφια. Επιμείνετε ιδιαίτερα σε λαχανικά, όπως το μαρούλι, το λάχανο και το κουνουπίδι που έχουν πυκνά φύλλα και μαζεύουν χώμα κα μικρόβια.