Για ακόμα μια φορά διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να ανοίξει ένας διάλογος για την προγραμματική σύγκλιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, για τον οποίο, μάλιστα, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι θα πρέπει να είχε ανοίξει «χθες».

Μήνυμα ότι ο προοδευτικός χώρος θα πρέπει να βρει τρόπο ώστε να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική δύναμη, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλαν από τη Λέσβο οι Χάρης Δούκας, Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης και Πέτρος Κόκκαλης.

Για ακόμα μια φορά διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να ανοίξει ένας διάλογος για την προγραμματική σύγκλιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, για τον οποίο, μάλιστα, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι θα πρέπει να είχε ανοίξει «χθες».

Ο δήμαρχος Αθηναίων και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, συμμετείχαν στην ημερίδα με θέμα «Νησιωτικότητα & Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» στη Λέσβο, που συνδιοργανώνεται από το τέσσερα προοδευτικά Ινστιτούτα. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, του Γιάννη Δραγασάκη, το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής – ΙΝΕΡΠΟΣΤ, της Λούκας Κατσέλη και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς (του ΣΥΡΙΖΑ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Δούκας: «Αν όχι τώρα, Πότε; Αν όχι εμείς, Ποιος;»

Ο Χάρης Δούκας, που άνοιξε τη συζήτηση πριν από το πάνελ των πολιτικών αρχηγών, δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Υποστήριξε πως καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται. Και ενώ η συζήτηση – έστω και άτολμα - για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων επανέρχεται διαρκώς στο δημόσιο πεδίο, συχνά εξαντλείται σε σενάρια εκλογικής γεωμετρίας και σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες.



«Σήμερα αυτό που πρέπει να απαντήσουμε, όσοι αφουγκραζόμαστε τον προοδευτικό κόσμο που αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, δεν είναι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, είναι για ποιο σκοπό, με ποιο σχέδιο και με ποιες δεσμεύσεις. Καμία συνεργασία δεν μπορεί να σταθεί αν δεν βασίζεται σε σαφή προγραμματική συμφωνία. Και η προγραμματική συμφωνία, προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο. Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει …χθες», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε πως προϋποθέτει καθαρές θέσεις, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ειλικρινή αποτίμηση διαφορών. Και μπορεί να γίνει. «Προχθές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση νόμου για την λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Δεν είναι σε κανέναν μας δύσκολο να φέρει στο μυαλό του, πεδία πολιτικής που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες. Να αποτελέσουν τη βάση ενός σοβαρού διαλόγου. Όχι με γενικόλογες διακηρύξεις, αλλά με συγκεκριμένα μέτρα, χρονοδιαγράμματα και κοστολογημένες παρεμβάσεις».

«Η κοινωνία ζητά πειστική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ζητά σταθερότητα με δικαιοσύνη. Αν ο προοδευτικός χώρος δεν μπορέσει να αρθρώσει κοινό λόγο πάνω σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, το κενό θα καλυφθεί είτε από απογοήτευση είτε από ακραίες φωνές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων είναι πράξη ευθύνης. Αφορά την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από συγκλίσεις γύρω από σαφείς στόχους.

Και παρότι τελευταία πολυχρησιμοποιήθηκε, ας θυμηθούμε το σύνθημα του Γαλλικού Μάη του ’68: “Αν όχι τώρα, Πότε; Αν όχι εμείς, Ποιος;”», σημείωσε στο κλείσιμο της ομιλίας του.

Φάμελλος: Μόνο ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης του, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, ως απάντηση στην κυβνέρνηση.

«Αντί να συζητάμε για το τι χρειάζονται τα νησιά, για το πώς θα έχουμε δασκάλους, για το πώς θα έχουμε υποδομές, νερό, πρωτογενές ποιοτικό προϊόν, συζητάμε για «Χασάπηδες», για «Φραπέδες» και για σκάνδαλα. Αυτή η πολιτική κρίση απαιτεί απάντηση από την προοδευτική παράταξη. Χρειάζεται μια προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές.

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών προοδευτικών κομμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την προγραμματική βάση για να υπάρχει μία ενιαία προοδευτική απάντηση.

Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας συντηρητικής, διεφθαρμένης και επικίνδυνης κυβέρνησης.

Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», σημείωσε ο κ.Φάμελλος.

Ολόκληρη η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου είναι εδώ.

Χαρίτσης: Προϋπόθεση η προγραμματική σύγκλιση

Ως πιο επιτακτική από ποτέ, χαρακτήρισε την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, ο Αλέξης Χαρίτσης, που συμπλήρωσε ότι για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, είναι απαραίτητη η προγραμματική σύγκλιση.

«Η συζήτηση για την νησιωτικότητα είναι πολιτική, όχι ουδέτερη. Η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το εφαρμόζει με συνέπεια: ενίσχυση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, πλήρης απουσία περιφερειακής πολιτικής, αφανισμός υπαίθρου.

Η πολιτική σύγκλιση έχει ως προϋπόθεση την προγραμματική σύγκλιση, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και η σημερινή εκδήλωση που αποδεικνύει ότι υπάρχει κοινός τρόπος. Η κυβέρνηση μετατρέπεται σε καθεστώς - η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και τα σκάνδαλα διασπαθισης δημόσιου χρήματος το αποδεικνύουν. Η πολιτική αλλαγή είναι πιο επιτακτική και αναγκαία από ποτέ», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Ολόκληρη η ομιλία του Αλέξη Χαρίτση είναι εδώ.