Τι υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ανοίγματα της εφημερίδας που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τις προάλλες σας είχαμε ενημερώσει για τον προωθητικό και ενοποιητικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει στο χώρο της κεντροαριστεράς το «Καρφί».

Η εφημερίδα που από την ίδρυσή της είναι ταυτισμένη με το ΠΑΣΟΚ, εσχάτως λειτουργεί πολύ ευρύτερα και πολύ πιο πλουραλιστικά. Είναι ενδεικτικό ότι στο σημερινό φύλλο φιλοξενείται δισέλιδη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου στον εκδότη της εφημερίδας Ανδρέα Παπαδόπουλο.

Ο κ. Φάμελλος μέσω του «Καρφιού» υποστηρίζει πως «μόνο μια πλατιά συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να διώξει τη δεξιά». Το ίδιο επεσήμανε σε προγενέστερο άρθρο του στο Καρφί ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης. Γνωστές των διεργασιών αναφέρουν πως οι παρουσίες των κορυφαίων προσωπικοτήτων της κεντροαριστεράς στο Καρφί θα συνεχιστούν, καθώς η φιλοδοξία της διεύθυνσης της εφημερίδας είναι να ακούγονται όλες οι φωνές του προοδευτικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΚΕ.

Βεβαίως, η εφημερίδα προφανώς και στηρίζει πλήρως τα ανοίγματα που κάνει ο κ. Ανδρουλάκης μέσω της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα στο κύριο άρθρο της επικρίνει όσους εντός του ΠΑΣΟΚ έχουν επιλεκτική μνήμη σε σχέση με παλαιότερες επιλογές. Επί της ουσίας υπονοεί πως δεν μπορεί να ασκούν κριτική στα πρόσωπα που πρόσφατα επέστρεψαν όσοι το 2015 διέσπασαν το ΠΑΣΟΚ και λίγο καιρό μετά η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά άνοιξε την πόρτα της επιστροφής τους.

Ε.Σ.