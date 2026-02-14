Ομόφωνα την Παρασκευή το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε υπέρ της «αυτόνομης καθόδου».

Η στρατηγική της ενιαίας καθόδου των προοδευτικών δυνάμεων στις προσεχείς εκλογές ήταν ασφαλώς η ορθή στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ώσπου το ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι δεν το συζητάει. Και έως ότου ο Αλέξης Τσίπρας, διαπιστώνοντας ότι το «προοδευτικό μέτωπο» δεν περπατάει, αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές ώστε ο Μητσοτάκης «να αποκτήσει αντίπαλο».

Το ΠΑΣΟΚ, στη συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ όπου συμμετέχουν όλοι οι «κορυφαίοι», αποφάσισε ομόφωνα -δηλαδή και ο Χάρης Δούκας- πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές». Με διεύρυνση των δυνάμεών του, αλλά «αυτόνομα», χωρίς δηλαδή εκλογικές συνεργασίες με άλλα κόμματα.

Παρόλα αυτά οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς επιμένουν στη στρατηγική του «προοδευτικού εκλογικού μετώπου»!

Το μόνο που καταφέρνουν είναι να καταστρέφουν την «υγειονομική ζώνη» που είχαν χρόνια στα δεξιά τους και να «νομιμοποιούν» την αποστολή ψηφοφόρων στο ΠΑΣΟΚ.

Προφανώς το πράττουν μπροστά στα αδιέξοδα που έχουν, καθώς γνωρίζουν πως δεν μπορούν να χαράξουν μια στρατηγική καθώς είναι αναγκασμένοι να αναμένουν την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως τα αποτελέσματα είναι ίδια...