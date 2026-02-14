Σε άλλο κλίμα η Άννα Διαμαντοπούλου. Προγραμματικό διάλογο με ΣΥΡΙΖΑ και ΝεΑΡ ζήτησε ο Κατρίνης. Κρίσιμη η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την Κυριακή.

Πολλά στόματα άνοιξαν στη χθεσινή θυελλώδη και συνάμα βαθιά πολιτική, συνεδρίαση της γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ.

Από τη μια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως τους «δελφίνους» πως έχουν μείνει ακόμα στις εσωκομματικές εκλογές, πως δεν σέβονται τις αποφάσεις των συνεδρίων και πως πριν από κάθε συνεδρίαση έχουν γίνει γνωστές οι θέσεις τους στα μίντια. Έντονη ήταν πρωτίστως η αντίδραση του Χάρη Δούκα ο οποίος απαίτησε σεβασμό από τον Νίκο Ανδρουλάκη και επανέλαβε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε τον πρόεδρο του κόμματος. Η καχυποψία, ωστόσο, μεταξύ των δύο πλευρών είναι τόσο έντονη που χθες το βράδυ η Χαριλάου Τρικούπη έκανε άτυπη ενημέρωση πως πολλά από όσα διέρρευσε ο δήμαρχος Αθηναίων δεν ειπώθηκαν από τον ίδιο στην συνεδρίαση και τον κ. Δούκα να επιμένει πλήρως στις θέσεις του. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίστηκε πλήρως δικαιωμένος στα όσα είχε αναφέρει πριν τέσσερις μήνες περί κολλημένης βελόνας, όμως ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα ηγεσίας και πως το ΠΑΣΟΚ θα πάει στη μάχη των εθνικών εκλογών με επικεφαλής τον Ν. Ανδρουλάκη.

Όπως και να έχει, και σε αυτή τη συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε πως είναι οριστικό το ρήγμα μεταξύ Χαρίλαου Τρικούπη και Κοτζιά, καθώς η πλειονότητα των επιθετικών αναφορών του Ν. Ανδρουλάκη ήταν φωτογραφικές για τον Χ. Δούκα και εξίσου σκληρός ήταν ο δήμαρχος της Αθήνας στις απαντήσεις σου. Σε ότι αφορά στον Π. Γερουλάνο διαφαίνεται πως έχει υιοθετήσει την τακτική του ώριμου φρούτου περιμένοντας το εκλογικό αποτέλεσμα για να αναλάβει δράση.

Σε εντελώς άλλο τόνο κινήθηκε και πάλι η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μετά το τέλος της συνεδρίασης ανέβασε στα σόσιαλ μίντια ένα βιντεάκι αναφέροντας πως «σε αυτή τη συνεδρίαση συμφωνήσαμε σε όλα, ας προχωρήσουμε εξίσου δυναμικά, έρχεται η αλλαγή».

Η αλήθεια είναι πως στο τέλος της ημέρας βγήκε ένα ενιαίο κείμενο και σε σχέση με την ΝΔ και πως δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία, και σε σχέση με τη διεύρυνση και τις συμμαχίες, ενόψει και των επόμενων κινήσεων που ετοιμάζει ο κ. Σκανδαλίδης σε συνεννόηση με τον κ. Ανδρουλάκη. Σε αυτό το πλαίσιο έχει σημασία η παρέμβαση του Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει επίσημος προγραμματικός διάλογος με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά.

Ομοφωνία υπήρξε ως προς τη στάση του κόμματος απέναντι στον Γιάννη Παναγόπουλο (αναστολή κομματικής ιδιότητας) και μάλιστα υπήρξε προτροπή του ΠΑΣΟΚ προς τον Γ. Παναγόπουλο να μην είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ όσο υπάρχει η δικαστική εκκρεμότητα. Ο κ. Παναγόπουλος απάντησε πως δεν θα αντιδικήσει με το κόμμα του και πως στόχος του είναι να οδηγήσει την παράταξη (ΠΑΣΚΕ) σε άλλη μια νικηφόρα μάχη.

Ο επόμενος γύρος θα παιχτεί αύριο το πρωί όπου θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική συνεδρίαση της ΚΟΕΣ σε κεντρικό ξενοδοχείο. Μάλιστα από την Χαριλάου Τρικούπη γίνεται κινητοποίηση για να υπάρχει και αρκετός κόσμος, πέραν των μελών της ΚΟΕΣ. Το ερώτημα είναι αν ο Ν. Ανδρουλάκης θα συμπεριλάβει στην ομιλία του τις ξεκάθαρες αιχμές που άφησε χθες προς συγκεκριμένα στελέχη ή αν θα θεωρήσει πως από τη στιγμή που τα είπε στην κλειστή συνεδρίαση δεν χρειάζεται να τα επαναλάβει. Είναι σαφές πως αν επιλέξει το πρώτο, η πανηγυρική συνεδρίαση θα μετατραπεί σε εστία δημόσιας σύγκρουσης με απρόβλεπτες διαστάσεις, κυρίως με τον δήμαρχο Αθηναίων αλλά όχι μόνο.