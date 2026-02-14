Η ανακοίνωση ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου η Ομάδα Πληροφοριών για Απειλές της Google ανέφερε ότι ο κατασκευαστής του spyware, γνωστός ως Intellexa Consortium, έχει «προσαρμοστεί, παρακάμψει τους περιορισμούς και συνεχίζει να πωλεί ψηφιακά όπλα».

Σύμφωνα με το Bloomberg News, πέντε Δημοκρατικοί γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να εξηγήσει την απόφασή της να άρει τις κυρώσεις σε στελέχη της Intellexa τα οποία η κυβέρνηση είχε προηγουμένως κατηγορήσει ότι βοήθησαν στη διάδοση του λογισμικού παρακολούθησης Predator, το οποίο έχει, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιηθεί και εναντίον Αμερικανών.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το Δεκέμβριο 2025 έθεσε τέλος στις απαγορεύσεις εις βάρος τριών προσώπων που συνδέονται με τον κατασκευαστή του κατασκοπευτικού λογισμικού «Predator», ανατρέποντας εν μέρει τις πρώτες κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τις ΗΠΑ για την φερόμενη κατάχρηση ενός τύπου λογισμικού που μπορεί να καταλαμβάνει κρυφά τον έλεγχο κινητών τηλεφώνων.

Πρόκειται για τους Σάρα Χάμου, Αντρέα Γκαμπάτσι και Μερόμ Χαρπάζ.

Σε επιστολή που εστάλη την Παρασκευή προς τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι γερουσιαστές ανέφεραν ότι στις 10 Δεκεμβρίου μια διακομματική ομάδα στελεχών επιτροπών της Γερουσίας ζήτησε συνάντηση για να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φερόμενης παράκαμψης κυρώσεων από την Intellexa. Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε και, στις 30 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών αφαίρεσε τα τρία άτομα από τη λίστα κυρώσεων «χωρίς να παράσχει ενημέρωση ή αιτιολόγηση στην επιτροπή», αναφέρεται στην επιστολή, την οποία είδε το Bloomberg News.

«Το αίτημά μας για ενημέρωση είναι ακόμη πιο κρίσιμο υπό το φως αυτής της απόφασης», έγραψαν οι γερουσιαστές. Ζήτησαν να πραγματοποιηθεί συνάντηση έως τις 27 Φεβρουαρίου «ώστε να διασφαλιστεί ότι το Κογκρέσο κατανοεί την αιτιολόγηση της κυβέρνησης για αυτές τις αφαιρέσεις από τη λίστα».

Εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησαν άμεσα σε ερώτημα του Bloomberg σχετικά με την επιστολή, ενώ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχε άμεσο σχόλιο.

Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται στη μειοψηφία στη Γερουσία και δεν μπορούν να εξαναγκάσουν την κυβέρνηση να απαντήσει. Την επιστολή υπέγραψαν οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη, Τζιν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ, Άντι Κιμ από το Νιου Τζέρσεϊ, Άνταμ Σιφ από την Καλιφόρνια και Μάικλ Μπένετ από το Κολοράντο. Η Γουόρεν είναι η επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων, ενώ η Σαχίν είναι το υψηλότερα ιστάμενο στέλεχος του κόμματος στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων.

Το 2024, η τότε κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επέβαλε κυρώσεις σε αρκετά άτομα και επιχειρήσεις που συνδέονται με την Intellexa, για αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως τον ρόλο τους στην ανάπτυξη, λειτουργία και διανομή λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για τη στόχευση αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, δημοσιογράφων και ειδικών σε θέματα πολιτικής. Κατά την ανακοίνωση ορισμένων από τις κυρώσεις, το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι «η εξάπλωση του εμπορικού κατασκοπευτικού λογισμικού ενέχει διακριτούς και αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τις κυρώσεις εις βάρος τριών από αυτά τα άτομα στις 30 Δεκεμβρίου, με το υπουργείο Οικονομικών να δηλώνει στο Reuters ότι καθένας από αυτούς «είχε αποδείξει ότι έλαβε μέτρα για να αποστασιοποιηθεί από το Intellexa Consortium». Η υπηρεσία δεν έχει απαντήσει σε πολλαπλά ερωτήματα του Bloomberg σχετικά με το θέμα.

Ο Ταλ Ντιλιάν, βετεράνος ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών που ίδρυσε την Intellexa, καθώς και ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί ορισμένα από τα πρόσωπα στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Bloomberg για σχόλιο σχετικά με την επιστολή των γερουσιαστών. Ο Έριχ Φεράρι, ο Αμερικανός δικηγόρος των Χάμου, Γκαμπάτσι και Χαρπάζ είχε προηγουμένως αρνηθεί να σχολιάσει.