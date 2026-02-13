Η απάντηση Παναγόπουλου στο ΠΑΣΟΚ, επιμένει στην υποψηφιότητα.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ που ανέφερε ότι «οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

«Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου», σημείωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος, αλλά υπογράμμισε ότι δεν τον εξέλεξε «καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι».

Τόνισε ότι η ΠΑΣΚΕ «δεν αποτελεί κομματική προέκταση», αλλά είναι «αυτόνομη και ακηδεμόνευτη» και ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι «να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο».

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου:

«Σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, δηλώνω τα ακόλουθα:

Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας. Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας».

Πολιτική Γραμματεία ΚΟΕΣ: Ο Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει παραιτούμενος των φιλοδοξιών του

Λίγο νωρίτερα, η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ υπογράμμιζε ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ.

Ειδικότερα, η απόφαση ανέφερε:

«Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη.

Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ.

Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται.

Οφείλουμε όλοι και πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ, που έχει ιστορική σχέση με τους εργαζόμενους, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έφεραν στην επιφάνεια, για μια ακόμα φορά, τα τελευταία γεγονότα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, τον αναγκαίο απεγκλωβισμό από κατεστημένες εξουσιαστικές αντιλήψεις, καθώς και από κάθε είδους εξαρτήσεις.

Θέλουμε ένα ισχυρό και μαχητικό συνδικαλιστικό κίνημα, που εκπροσωπεί γνήσια τους εργαζόμενους και δρα αποτελεσματικά για καλύτερες συνθήκες εργασίας, αναβάθμιση της οικονομικής θέσης των εργαζομένων και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, για θεσμούς κοινωνικής προστασίας, μέσα σε ένα πλαίσιο που εγγυάται τα εργασιακά δικαιώματα και προασπίζει τη συλλογική δράση και συμμετοχή.

Τη μάχη αυτή θα την δώσουμε μαζί με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας, στις συνδικαλιστικές παρατάξεις που λειτουργούν στα πλαίσια των πολιτικών μας θέσεων και καταστατικών προβλέψεων και συμμετέχουν στο Κίνημά μας γιατί έχουν πίστη στις κοινές μας αξίες, στους στόχους που επιδιώκουμε, στον αγώνα που δίνουμε.

Όλους αυτούς, τούς καλούμε να συμμετέχουν και να συζητήσουμε στον προσυνεδριακό διάλογο, στο συνέδριό μας και στις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν».