«ΠΑΣΟΚάρες είναι και αυτοί που έλεγχαν τη ροή χρήματος; Οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν τα προγράμματα κατάρτισης που ερευνώνται; ΠΑΣΟΚΑΡΑ είναι ο κ. Βρούτσης, ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Κεραμέως; Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά αυτή τη χώρα; Δεν πρόλαβα να συγχαρώ τον συνάδελφο μου Παύλο Χρηστίδη ότι κυβερνάμε τη χώρα», επισήμανε ο Δημήτρης Μάντζος.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, με την υπόθεση Παναγόπουλου να πυροδοτεί νέο γύρο έντασης.

Σχολιάζοντας την χθεσινή τοποθέτηση Ανδρουλάκη που ανέφερε μεταξύ άλλων πως «υπόθεση της ΝΔ είναι...», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι απολογούμενο.

«ΠΑΣΟΚάρα είναι ο Παναγόπουλος, στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου ήταν. Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ, όπως κάνατε και με την Καϊλή», σημείωσε.

Απαντώντας στα πυρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί κυβέρνησης «τσίρκου», ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε πως «Έπεσε χαμηλά. Τσίρκο είναι ένα κόμμα που δεν ξέρει πως θα επιλεγούν οι σύνεδροί του. Μίλησε για εσωτερικές συμμορίες στη ΝΔ. Θα έπρεπε να ντρέπεται, το ΠΑΣΟΚ είναι συμμορία, δεν θα ξεχάσουμε τα σκάνδαλα, τα εξοπλιστικά, τον Κοσκωτά, τον Μαντέλη, το καλαμπόκι. Μιλάμε για θράσος».

Σηκώνοντας το γάντι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, είπε ότι κανένας δεν αμφισβήτησε πως ο Γιάννης Παναγόπουλος υπήρξε μέχρι πρότινος ενεργό μέλος του κόμματός του, υπενθυμίζοντας ωστόσο πως η κομματική του ιδιότητα ανεστάλη ακαριαία.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης επανήλθε λέγοντας: «Κύριε Μάντζο, κατηγορείτε για κάτι τους κυρίους Βρούτση και Γεωργιάδη και την κυρία Κεραμέως; Μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει προγράμματα; Πάτε να το χρεώσετε στη ΝΔ. Η περιβόητη βελόνα θα μείνει κολλημένη κάτι που θα σημάνει τον πολιτικό θάνατο του ΠΑΣΟΚ».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση του νομοσχεδίου εξαπέλυσε και ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, κάνοντας λόγο για πολιτικό βέρτιγκο από την πράσινη παράταξη.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέως θα ολοκληρωθεί το απόγευμα και θα ακολουθήσει η ονομαστική ψηφοφορία την οποία αιτήθηκε το ΚΚΕ.