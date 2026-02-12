Δήλωσε ότι δεν παραιτείται από πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Με αιχμές για διαρροές, «καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας» και στοχευμένη προσπάθεια πολιτικής και συνδικαλιστικής αποδόμησης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση που οδήγησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και «διαπόμπευση» που θα τον ακολουθεί.

Όπως υποστήριξε, επί εννέα ημέρες δεν είχε λάβει επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο των κατηγοριών, σημειώνοντας ότι η διαταγή δέσμευσης περιουσίας έφτασε στα χέρια του μόλις χθες. Μέχρι τότε, όπως είπε, κυκλοφορούσαν έγγραφα και ανεπίσημα σημειώματα («non paper») που αναπαράγονταν ευρέως, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τα στοιχεία.

Ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι ως εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ επί σειρά ετών λειτουργεί εντός αυστηρών θεσμικών πλαισίων, υπογραμμίζοντας πως ειδικά σε οικονομικά ζητήματα «κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να αναθέσει» έργο χωρίς αποφάσεις διαπαραταξιακών και οικονομικών επιτροπών, καθώς και χωρίς έλεγχο από εξελεγκτική επιτροπή, η οποία –όπως ανέφερε– συγκροτείται με απλή αναλογική και συμμετοχή όλων των παρατάξεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δομές που συνδέονται με τη ΓΣΕΕ (ΚΕΚ και ΚΑΝΕΠ), επισημαίνοντας ότι λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ότι όλες οι συμβάσεις, όπως είπε, αναρτώνται στη «Διαύγεια». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράσεις και τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ελεγχθεί τόσο από κρατικούς όσο και από ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του non paper, σύμφωνα με τους οποίους φέρεται να υπεξαίρεσε ποσά που υπερβαίνουν τα 73 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020–2025, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστήριξε ότι οι καταγγελίες είναι «πλήρως ανυπόστατες» και ότι «δεν λείπει ούτε μία ανάρτηση, ούτε ένα ευρώ» από πόρους κρατικούς ή ευρωπαϊκούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι ένα πρόγραμμα υλοποιήθηκε με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5 εκατ. αφορούσαν ωφελούμενους, ενώ οι υπηρεσίες της δομής περιορίστηκαν σε ποσοστό περίπου 3%, το οποίο –όπως είπε– ελέγχθηκε και κρίθηκε άψογο από την ΕΔΕΛ.

Ο κ. Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τη διαρροή του non paper, αναρωτώμενος «ποιος και γιατί» το διέρρευσε, ενώ συνέδεσε τη χρονική συγκυρία της υπόθεσης με τη δράση του για «επαναθεμελίωση του εργατικού δικαίου». Δήλωσε ότι σέβεται τη δικαστική αρχή, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν «στρεβλώσεις και αγκυλώσεις», και ζήτησε να λάβει το πόρισμα της αρμόδιας αρχής υπό τον κ. Βουρλιώτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι δεσμεύτηκε οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο, για το οποίο υποστήριξε ότι αποκτήθηκε σε τιμή κάτω από την αντικειμενική αξία λόγω ανάγκης, ενώ απάντησε και σε αναφορές περί «υπερπολυτελούς» κατοικίας, κάνοντας λόγο για πατρογονικό σπίτι και παρερμηνείες που –όπως είπε– χρησιμοποιούνται κακόβουλα.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη θέση του, λέγοντας ότι η παρουσία του δεν δυσχεραίνει την έρευνα και ότι θα συνεχίσει να ηγείται της παράταξής του στις επόμενες διαδικασίες. «Δεν θα επιτρέψω να παιχτούν παιχνίδια στην πλάτη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος του είναι η προστασία των συνδικάτων και των εργαζομένων.