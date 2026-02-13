«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Έρχονται δυνατές εξελίξεις. Ο Αντρέας κρύβει την Άντζελα, για να τη σώσει και η Γαλήνη με ένα πιστόλι στο χέρι, χτυπά την πόρτα της Αλεξάνδρας.

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια εξακολουθούν να είναι ανατρεπτικές !

Ενόσω ο Ορέστης µε τον Βούλγαρη ψάχνουν να βρουν τον Γρηγόρη που αγνοείται µετά από όσα έγιναν στο γαμήλιο τραπέζι , η Γαλήνη, στη χειρότερη ψυχική κατάσταση σε σχέση με όλους, παίρνει ένα πιστόλι και χτυπάει την πόρτα της Αλεξάνδρας.

Ο Βούλγαρης ανάστατος την ψάχνει σε όλον τον Πειραιά. Η νύχτα σκεπάζει τον Πειραιά και η Γαλήνη ακόμα άφαντη, όσο οι αστραπές καλύπτουν ένα φωτογραφικό φλας που απαθανατίζει ένα φιλί της µε τον Σπύρο Γιάµαρη.

«Πόρτο Λεόνε»: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 32

Ο Ορέστης µε τον Βούλγαρη ψάχνουν να βρουν τον Γρηγόρη που αγνοείται µετά από όσα έγιναν στο γαμήλιο τραπέζι, ενώ ο Γιάμαρης εξηγεί στην Γαλήνη γιατί της είχε αποκρύψει το παρελθόν της Άντζελας.

Τα νέα που φτάνουν στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη αλλάζουν τα πάντα. Ο Γιάμαρης προειδοποιεί την Αλεξάνδρα ότι µπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον της, ενώ ο Ηλίας προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του.

Κάποιες ύποπτες κινήσεις της Ρίτας κάνουν τον Καπετανάκο να βάλει να την παρακολουθήσουν, ενώ η Κοραλία, στην προσπάθεια της να στείλει τα παιδιά της Βίκυς σε ένα ασφαλές μέρος, βρίσκει έναν απρόσμενο σύµµαχο.

Η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στον Καπετανάκο ότι η Λένα έχει γεννήσει το παιδί του Στράτου και η Βούλα πηγαίνει στο σπίτι για να συναντήσει τον Ορέστη. Η Γαλήνη αποφασίζει να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για το κακό που έκανε στην οικογένειά της.

«Πόρτο Λεόνε»: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:30

Επεισόδιο 33

Η οικογένεια Βούλγαρη περνά δύσκολες ώρες… Η Γαλήνη, στη χειρότερη ψυχική κατάσταση σε σχέση με όλους, παίρνει ένα πιστόλι και χτυπάει την πόρτα της Αλεξάνδρας.

Ο Βούλγαρης ανάστατος την ψάχνει σε όλον τον Πειραιά. Όσο η Αλεξάνδρα ξεκινά να ερευνά για τη γέννα της Λένας, ο Καπετανάκος προσπαθεί να εντοπίσει τα μυστικά της Ρίτας, ενώ µε τον Στελάρα αναζητούν τον Αντρέα που απουσιάζει από την προπόνηση.

Η Άντζελα, φυγαδευμένη από εκείνον, του ζητάει να της βγάλει εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη. Στο Πόρτο Λεόνε η Ντόρα ζητά από την Καίτη να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για τον Λάζαρο και η Φωφώ, ακόμα αναστατωμένη από τη συνάντησή της µε τον Μανώλη, προσπαθεί να τον δικαιολογήσει που δεν την αναγνώρισε.

Η Βούλα βρίσκει ένα παράξενο σημείωμα κάτω από την πόρτα της, ενώ ο Χρόνης που ζήτησε να μάθει τα μυστικά της, βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που είχε καλά κρυμμένο. Η νύχτα σκεπάζει τον Πειραιά και η Γαλήνη ακόμα άφαντη, όσο οι αστραπές καλύπτουν ένα φωτογραφικό φλας που απαθανατίζει ένα φιλί της µε τον Σπύρο Γιάµαρη…