Η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Αριστείδης Μανωλάκος, σε ηλικία 88 ετών.

H ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

Ο Αριστείδης Μανωλάκος γεννήθηκε στον Ασωπό Λακωνίας, το 1938. Έπειτα από την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Μολάων, σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1963 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», συνεχίζοντας στο «ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Το 1974 ξεκίνησε την απασχόλησή του ως πολιτικός συντάκτης στην ιστορική εφημερίδα της Αριστεράς «Η ΑΥΓΗ», στην οποία διετέλεσε, μετέπειτα, διευθυντικό στέλεχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Λαμπρή υπήρξε, επίσης, η πορεία του στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», όπου καθιερώθηκε ως κορυφαίος αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής. Μετά το κλείσιμο της Ελευθεροτυπίας, αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της νεοσύστατης, τότε, «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ». Η για δεκαετίες αρθρογραφία και οι αναλύσεις του αείμνηστου Προέδρου επηρέασαν καθοριστικά την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς οι απόψεις και η κριτική του δημιουργούσαν προβληματισμό και λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη.

Πέρα από διαπρεπής, ευρυμαθής και έγκριτος δημοσιογράφος, ο Αριστείδης Μανωλάκος υπήρξε ακάματος και ακηδεμόνευτος μαχητής του συνδικαλιστικού κινήματος. Ένας διανοούμενος της Αριστεράς με απαράμιλλη πολιτική σκέψη και δράση που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του εγχώριου πολιτικού σκηνικού και στην κατεύθυνση των πραγμάτων. Υπηρέτησε τα ιδανικά του με πίστη και γενναιότητα, εξορίστηκε και φυλακίστηκε αλλά δεν λύγισε ποτέ. Με φωνή σταθερή, η δημοσιογραφική του πένα υπήρξε πάντα αντικειμενική και ποτέ δέσμια παρασκηνιακών πιέσεων, ενώ, η έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα και προσφορά αποτέλεσε μονόδρομο για εκείνον. Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και μέλος τριών ακόμη Διοικητικών Συμβουλίων, πάντοτε με εύστοχες παρεμβάσεις και καίριες αποφάσεις, οι οποίες συνετέλεσαν καθοριστικά στην προάσπιση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Ενδεικτικά σημειώνουμε για την πολύτιμη προσφορά του στην ΕΣΗΕΑ ότι, επί προεδρίας του, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο άνοιγμα της Ένωσης στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, που έως τότε ήταν αποκλεισμένοι από το σωματείο τους. Επίσης, αγοράστηκε ο δεύτερος όροφος του κτηρίου στην Ακαδημίας, ιδρύθηκε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και αγοράστηκε το κτήριο της οδού Ζαΐμη. Μέχρι το τέλος του βίου του, παρέμεινε ενεργός και δραστήριος, ένας πυλώνας μεταλαμπάδευσης γνώσης και εμπειρίας στους νεότερους και ένας σεμνός υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της διανόησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και σύσσωμος ο κλάδος συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους του και αποχαιρετά τον αγωνιστή δημοσιογράφο, τον στοχαστή, τον άνθρωπο Αριστείδη Μανωλάκο. Το έντονο αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς και η προσφορά του στον συνδικαλισμό δίκαια τον κατατάσσουν στις μεγάλες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας».

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι από σήμερα φτωχότερη

Το συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον σύντροφο Αριστείδη Μανωλάκο, δημοσιογράφο με σπουδαία διαδρομή, πρώην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και άνθρωπο με καθοριστική δράση στον αντιδικτατορικό αγώνα που σημάδεψε την Ελληνική ιστορία. Υπερασπίστηκε με σθένος και βαρύ προσωπικό κόστος τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα δικαιώματα των συναδέλφων του και την αξία της δημοσιογραφίας. Η δράση του ήταν βαθιά συνδεδεμένη με τους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη και προοδευτική αλλαγή. Για όλους εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η μνήμη του αποτελεί παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχειας. Ο Αριστείδης Μανωλάκος θα αποτελεί φωτεινό φάρο για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«O Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας άνθρωπος που συνέδεσε τη ζωή του με τους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη δημοσιογραφία», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωση για τον θάνατο του Αρ. Μανωλάκου.

«Από τη νεανική του δράση στην Αριστερά και την αντιδικτατορική αντίσταση για την οποία διώχθηκε και εξορίστηκε μέχρι τη μακρά του πορεία ως πολιτικός συντάκτης και πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, υπηρέτησε με συνέπεια την αλήθεια και την ελευθεροτυπία. Υπήρξε μια δημοκρατική φωνή που δεν συμβιβάστηκε με την εξουσία. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους και στους συναδέλφους του. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 11:30, στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Χαρίτσης: Ή ταν - για πάντα - ένας «ΕΔΑϊτης»

Το μήνυμα του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλ. Χαρίτση: «Γεννημένος στον Ασωπό Μολάων το 1938 εντάχθηκε στην παράνομη ΕΠΟΝ της Νομικής Σχολής στην Αθήνα το 1956. Και από τη στιγμή εκείνη, αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστική μορφή του φοιτητικού και νεανικού κινήματος: του 1-1-4, του 15%, της ίδρυσης της ΕΦΕΕ.

Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Πορείες Ειρήνης, περιοδείες στην περιφέρεια κάτω από το άγρυπνο μάτι του χωροφύλακα, αδιάκοπη δράση για τη «διαφώτιση» με ό,τι πιο προωθημένο υπήρχε στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

"Υπήρχε συνεργασία, φαντασία και δημιουργικότητα".

Έτσι συνόψιζε την εμπειρία του σε μια συνέντευξή του χρόνια μετά (Ιωάννα Παπαθανασίου (επιμ.), Η νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2008).

Και αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της ανυπακοής στις αυθεντίες, καθόρισε τη μετέπειτα διαδρομή του. Σταθερά στην Αριστερά της Ανανέωσης, παράνομος στα χρόνια της δικτατορίας, πολιτικός κρατούμενος από το 1967 έως το 1970, κριτικός απέναντι σε δογματισμούς και βεβαιότητες.

Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς και ένας βαθιά ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην Αυγή και στην Ελευθεροτυπία, αναδείχθηκε πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ δύο φορές, υπήρξε σημείο αναφοράς για νεότερους συναδέλφους του.

Θα μας λείψει.

Γιατί η δωρική μορφή του -όπως και του συντρόφου του Μίμη Δαρειώτη που στις 11 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του- μας επέτρεπε να συνδεθούμε με τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς σε αυτή τη χώρα.

Την Αριστερά της συνεργασίας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας».

