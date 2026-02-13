Στο επίκεντρο της κριτικής οι νέοι νόμοι για τη λειτουργία του δικαστικού σώματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να μπλοκάρει κονδύλια ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη Σερβία, μετά την ψήφιση αμφιλεγόμενων νόμων για τη Δικαιοσύνη, που «διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» στη δέσμευση της χώρας για το κράτος δικαίου, όπως δήλωσε η Επίτροπος διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος.

Οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν το δικαστικό σώμα και τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα, προκάλεσαν κριτική από δικαστές και εισαγγελείς, που θεωρούν ότι ενισχύουν την εξουσία του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αποδυναμώνουν τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και υπονομεύουν την προσπάθεια ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ.

«Αυτές οι τροπολογίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για όσους στις Βρυξέλλες είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν με τη Σερβία να υποστηρίξουν την άποψή τους»», δήλωσε η Κος σε σχόλια της μέσω email προς το Reuters την Πέμπτη.

Η Κος είπε ότι η Κομισιόν εξετάζει τη χρηματοδότηση της Σερβίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της περιοχής με τους κανόνες της ΕΕ και, τελικά, στην ένταξη χωρών όπως η Σερβία στην Ένωση. Στη Σερβία διατέθηκαν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. «Αυτά τα κονδύλια περιέχουν προϋποθέσεις που συνδέονται με το κράτος δικαίου», πρόσθεσε η Κος.

Η Σερβία ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις ένταξης στην ΕΕ το 2014, αλλά η ευρεία διαφθορά και οι αδύναμοι θεσμοί της έχουν επιβραδύνει την πρόοδο.

Οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τον περιορισμό της θητείας των γενικών εισαγγελέων και την παροχή μεγαλύτερων εξουσιών στους προέδρους των δικαστηρίων - που είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των δικαστηρίων - έναντι των δικαστών. Οι επικριτές φοβούνται ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πλήξουν την ανεξαρτησία των δικαστών και θα θέσουν σε κίνδυνο υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου που επιβλέπει η Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Σερβίας δήλωσε ότι οι νέοι νόμοι θα καταστήσουν τη δικαιοσύνη πιο αποδοτική, απλουστεύοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

