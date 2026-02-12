Συνάντηση Βούτσιτς - Ερντογάν στην Άγκυρα.

Η Σερβία δεν μπορεί να είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Τουρκίας. Αλλά η Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντικός εταίρος για τη Σερβία. Αυτό είπε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Σέρβο ομόλογό του στην Άγκυρα, όπου μεταξύ άλλων συζήτησαν την επέκταση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία.

«Η Σερβία είναι πολύ μικρότερη χώρα από την Τουρκία. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ο πιο σημαντικός εταίρος της Τουρκίας, αλλά η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός εταίρος για τη Σερβία», είπε ο Βούτσιτς στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών και συμπλήρωσε πως η χώρα του γνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στον πολιτικό, τον οικονομικό, τον στρατιωτικό και τον αμυντικό τομέα.

Ο Βούτσιτς δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του συνομιλητή του, δηλώνοντας ότι ο Ερντογάν είναι «σπουδαίος ηγέτης», όχι μόνο για την Τουρκία και την περιοχή, αλλά παγκοσμίως.

«Ποτέ δεν ξεχνάμε τα Βαλκάνια, είναι πολύ σημαντικά για εμάς», τόνισε από την πλευρά του ο Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε ότι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών έφτασαν περίπου τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. «Πλησιάζουμε βήμα- βήμα τον στόχο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, επεσήμανε ότι οι εταιρείες τουρκικών κεφαλαίων στη Σερβία ξεπερνούν πλέον τις 1.500 - από 100 το 2015 - και οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια.