H Hellenic Train, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι από 19 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026 τα δρομολόγια 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες θα ανασταλούν λόγω διέλευσης εμπορευματικών τρένων. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, θα υπάρχει υποκατάσταση με λεωφορεία, που θα σταματούν σε Σιδηρόκαστρο, Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια, Ομαλό Κερκίνης, Μανδράκι, Λιβάδια Κερκίνης, Ροδόπολη, Καστανούσα, Μουριές και Κιλκίς.

Παράλληλα, λόγω έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών αναστέλλονται από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, τα δρομολόγια του Πηλίου που εκτελούνται τα Σαββατοκύριακα

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Από την Πέμπτη 19.02.2026 και μέχρι την Τρίτη 31.03.2026, αναστέλλονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή της η Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα, θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν στάσεις σε Σιδηρόκαστρο, Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια, Ομαλό Κερκίνης, Μανδράκι, Λιβάδια Κερκίνης, Ροδόπολη, Καστανούσα, Μουριές και Κιλκίς.

Επίσης, λόγω έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών, από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, αναστέλλονται τα δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου που εκτελούνται τα Σαββατοκύριακα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, το αντίτιμο θα επιστραφεί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς του εισιτηρίου τους (μετρητά ή επιστροφή στην τραπεζική κάρτα), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφών της εταιρείας. Ωστόσο, προς διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια, το Σάββατο 21.02, την Κυριακή 22.02 και τη Δευτέρα 23.02.