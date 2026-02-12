Η σύλληψη έγινε έπειτα από συντονισμένη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ στο Ζεφύρι.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στο Ζεφύρι Αττικής, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής καλωδίων φωτοσήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων, κάτι που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του δικτύου και δημιούργησε πολύ σοβαρό κίνδυνο στην απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των συρμών και κατά συνέπεια στους επιβάτες και εργαζόμενους.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, τις απογευματινές ώρες της 31-1-2026, ο 38χρονος εισήλθε παράνομα στο σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ μεταξύ των Σταθμών «Ζεφύρι» και «'Ανω Λιόσια» και με τη χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια φωτοσήμανσης και τροφοδοσίας μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της κυκλοφορίας των συρμών. Παράλληλα, αφαίρεσε εξαρτήματα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οι παρεμβάσεις σε νευραλγικές υποδομές μεταφορών διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της δημόσιας συγκοινωνίας, κλονίζουν την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων με απρόβλεπτες συνέπειες.

Στο πλαίσιο του σχεδίου της ΓΑΔΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ», οι αστυνομικοί αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και προχώρησαν σε στοχευμένες αναζητήσεις, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν έναν 38χρονο ως τον φερόμενο δράστη της διακεκριμένης κλοπής. Το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου 2026 εντοπίστηκε στον Σταθμό «Ζεφύρι» και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε και διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.