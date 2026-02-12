Ο σμήναρχος φαίνεται να είναι μαζί με τους δύο Κινέζους που κατονόμασε σε ταξίδι στο εξωτερικό.

Φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας με τους Κινέζους στρατολογητές του είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο Σμήναρχος, ο οποίος κατά ομολογία του δρούσε ως κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας, έδωσε στις ανακριτικές αρχές τα ονόματα των ατόμων που τον στρατολόγησαν στο κατασκοπευτικό δίκτυο.

Στην κατάθεσή του αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ατόμου που τον προσέγγισε μέσω κοινωνικών δικτύων, το οποίο του παρουσιάστηκε ως «Στίβεν Γουέιν». Την ίδια ώρα αναφέρθηκε σε δύο άτομα που εμφανίζονταν ως στελέχη εταιρείας.

Το Live News έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ντοκουμέντο, στις οποίες φαίνεται ο σμήναρχος μαζί με τους δύο Κινέζους στρατολογητές.

Στη μία φωτογραφία απεικονίζεται ο σμήναρχος μαζί με τον Κινέζο στρατολογητή, «Στίβεν Γουέιν», και στην άλλη είναι ο άνθρωπος που είναι ανώτερος από τον στρατολόγο, τον οποίο ονόμασε ως «Γουίλιαμ».

Οι φωτογραφίες βρέθηκαν στο κινητό του σμηνάρχου.