Ο 54χρονος σμήναρχος απολογείται σήμερα για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, κατηγορούμενος ότι επί μήνες διοχέτευε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, έναντι χιλιάδων ευρώ, με τις αρχές να ερευνούν ευρύτερο δίκτυο συνδέσμων και συνεργών.

Στο Αεροδικείο Αθηνών αναμένεται να εμφανίστει εκ νέου σήμερα ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, την ώρα που παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και των αρχών ηλεκτρονικού εγκλήματος, με στόχο τον εντοπισμό των επαφών του, αλλά και τυχόν συνεργών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την ΕΥΠ και στρατιωτικές πηγές, το κατηγορητήριο σε βάρος του σμηνάρχου χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα δεμένο», καθώς βασίζεται σε πολύμηνη συλλογή στοιχείων, ψηφιακών δεδομένων και ηλεκτρονικών ιχνών, τα οποία εξακολουθούν να αναλύονται από τους ειδικούς ερευνητές.

Ο 54χρονος κρατείται στην Αερονομία Καρέα, όπου προετοίμασε την απολογία του: Αναμένεται να επαναλάβει όσα είχε καταθέσει προανακριτικά, ομολογώντας την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και κατονομάζοντας τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο αξιωματικός χρησιμοποιούσε ειδικό κινητό τηλέφωνο με κρυπτογραφημένο λογισμικό, μέσω του οποίου φωτογράφιζε και απέστελλε διαβαθμισμένα έγγραφα και σχέδια των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο σύνδεσμό του.

Ο σμήναρχος φέρεται να έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο στρατολόγησής του, τις συναντήσεις του στην Αθήνα, αλλά και τη φύση των πληροφοριών που διέρρεε.

«Ψηλά στην πυραμίδα» η γυναίκα «σύνδεσμος» με το Πεκίνο

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να διαδραματίζει μια γυναίκα, την οποία οι αρχές θεωρούν βασικό σύνδεσμο του 54χρονου με την κινεζική πλευρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΠ, η γυναίκα αυτή βρίσκεται ψηλά στην κατασκοπευτική ιεραρχία και ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη επιχειρησιακή αξία για την Κίνα από τον ίδιο τον αξιωματικό.

Όπως προκύπτει, ηταν παρούσα σε συναντήσεις του σμηνάρχου με τον Κινέζο τροφοδότη στην Αθήνα, γεγονός που καταγράφεται σε οπτικό υλικό της υπηρεσίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgaob53g6b5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιος είναι ο Στίβεν

Σύμφωνα με την κατάθεση του κατηγορουμένου, ο Κινέζος πράκτορας που τον στρατολόγησε χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», ενώ η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2025, έπειτα από συνάντηση σε εστιατόριο στον Πειραιά.

Αρχικά αφορούσε γεωπολιτικές μελέτες, με αμοιβές 500–600 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, η σχέση κλιμακώθηκε και ο σμήναρχος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε ποσά ύψους 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο σε ψηφιακό πορτοφόλι που διατηρούσε ο αξιωματικός στο κρυφό κινητό του.

Για να αποφύγει τις υποψίες, ο 54χρονος φέρεται να έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, 200 έως 300 ευρώ, από ΑΤΜ, μεταμφιεσμένος, προκειμένου να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα.