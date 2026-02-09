Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι η πιο σκληρή που έχει επιβληθεί ποτέ βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας τον οποίο επέβαλε η Κίνα το 2020.

Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ επέβαλε ποινή 20 ετών κάθειρξης στον επικριτή της Κίνας και πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που στρατεύονταν υπέρ της δημοκρατίας, Τζίμι Λάι, για αθέμιτη σύμπραξη με δυνάμεις του εξωτερικού και διέγερση σε εξέγερση μέσω του Τύπου, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καλούσαν τις Αρχές να τον αφήσουν ελεύθερο. Στην ετυμηγορία έκτασης 856 σελίδων οι δικαστές σημείωσαν ότι ο 78χρονος «έτρεφε έχθρα και μίσος» έναντι της Κίνας για «μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του» και επιδίωκε «να ανατρέψει το Κομμουνιστικό Κόμμα» της Κίνας.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ έκανε έκκληση για την απελευθέρωση του Τζίμι Λάι. Ο 78χρονος Λάι, ο οποίος είναι Βρετανός πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του και υποστήριξε στο δικαστήριο ότι είναι «πολιτικός κρατούμενος» και διώκεται από το Πεκίνο. «Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Χονγκ Κονγκ», πρόσθεσε η Κούπερ, υποσχόμενη να «λάβει περαιτέρω μέτρα χωρίς καθυστέρηση».

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι η πιο σκληρή που έχει επιβληθεί ποτέ βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας τον οποίο επέβαλε η Κίνα το 2020 μετά τις διαμαρτυρίες υπέρ της δημοκρατίας, μερικές από τις οποίες έγιναν βίαιες, και συγκλόνισαν την περιοχή που επέστρεψε το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.

Την απελευθέρωσή του ζητά και η ΕΕ

Έκκληση για άμεση απελευθέρωση του Λάι έκανε και η ΕΕ. «Η πολιτικά υποκινούμενη δίωξη του Τζίμι Λάι και των πρώην στελεχών και δημοσιογράφων της εφημερίδας Apple Daily, που πλέον έχει αναστείλει την έκδοσή της, αμαυρώνουν τη φήμη του Χονγκ Κονγκ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

«Η ΕΕ κάνει έκκληση στις αρχές του Χονγκ Κονγκ να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην ελευθερία του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ, έναν από τους πυλώνες της ιστορικής επιτυχίας ως διεθνούς χρηματοπιστωτικού κέντρου, και να σταματήσει να διώκει δημοσιογράφους", αναφέρει.

Από την πλευρά της, η ιαπωνική κυβέρνηση ανησυχεί έντονα για τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχει η 20ετής φυλάκισή του στην ελευθερία του λόγου στο Χονγκ Κονγκ, σχολίασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα.

Κίνα: «Του άξιζε»

«Του άξιζε να τιμωρηθεί αυστηρά με βάση τον νόμο», ήταν η σημερινή αντίδραση εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου, ο εκπρόσωπος Λιν Σιάν δήλωσε ότι τα δικαστικά όργανα του Χονγκ Κονγκ έκαναν το χρέος τους και πρόσθεσε ότι η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας στηρίζει σθεναρά το Χονγκ Κονγκ για την περιφρούρηση της εθνικής ασφαλείας σύμφωνα με τον νόμο.

Το επίσημο πρακτορείο της Κίνας Xinhua σχολίασε ότι η ετυμηγορία λειτουργεί ως «αυστηρή προειδοποίηση» πως όποιος θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του Χονγκ Κονγκ θα αντιμετωπίζει '«αυστηρή τιμωρία» από τον νόμο.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση και του επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, ο οποίος χαρακτήρισε «βαθιά ικανοποιητική» την ποινή.

«Τα εγκλήματα του Τζίμι Λάι είναι αποτρόπαια και εξαιρετικά σοβαρά. Η αυστηρή ποινή φυλάκισης 20 ετών που του επιβλήθηκε καταδεικνύει τη δύναμη του κράτους δικαίου, υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και είναι βαθιά ικανοποιητική», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.