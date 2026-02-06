Οι δύο Κινέζοι έφτασαν στη Γαλλία με στόχο «να εκτελέσουν μια αποστολή υποκλοπής δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink και δεδομένα προερχόμενα από ζωτικής σημασίας οντότητες, κυρίως στρατιωτικές, ώστε να τα μεταφέρουν στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα».

Οι γαλλικές αρχές απήγγειλαν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι, ως ύποπτοι για υποκλοπή ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων για λογαριασμό της Κίνας, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Δύο από τους υπόπτους τέθηκαν υπό κράτηση και οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, αλλά παραμένουν υπό δικαστικό έλεγχο. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τις υπηκοότητες όλων των κατηγορουμένων.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στη Ζιρόντ και αρχικά παραπέμφθηκαν για «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» με στόχο «να πληγούν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους». Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

Η εισαγγελία διευκρίνισε την Τετάρτη ότι οι δύο Κινέζοι έφτασαν στη Γαλλία με στόχο «να εκτελέσουν μια αποστολή υποκλοπής δορυφορικών δεδομένων του δικτύου Starlink και δεδομένα προερχόμενα από ζωτικής σημασίας οντότητες, κυρίως στρατιωτικές, ώστε να τα μεταφέρουν στη χώρα προέλευσής τους, την Κίνα».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των τεσσάρων το περασμένο Σαββατοκύριακο στη νοτιοδυτική περιφέρεια Ζιρόντ, όπου οι δύο Κινέζοι ύποπτοι φέρεται να είχαν νοικιάσει κατάλυμα τύπου Airbnb στο πλαίσιο σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών πληροφοριών.

{https://www.youtube.com/watch?v=YFFdN5xFpkQ}

Γείτονες του σπιτιού παρατήρησαν ότι είχαν τοποθετήσει μια δορυφορική κεραία διαμέτρου 2 μέτρων, την οποία συσχέτισαν με τη διακοπή του ίντερνετ στην περιοχή.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα οδήγησε στον εντοπισμό «συστήματος υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικά πιάτα, το οποίο επέτρεπε την υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Όπως αναφέρεται, η εγκατάσταση αυτή καθιστούσε δυνατή την υποκλοπή «επικοινωνιών μεταξύ στρατιωτικών φορέων».

Οι δύο Κινέζοι, όταν αιτήθηκαν βίζα για τη Γαλλία, δήλωσαν ότι εργάζονται ως μηχανικοί σε μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία αυτή συνεργάζεται με πανεπιστήμια που ασχολούνται με στρατιωτικά προγράμματα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα δύο άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα και πιστεύεται ότι ήταν αυτά που εφοδίασαν τους Κινέζους με εξοπλισμό που είχε εισαχθεί παράνομα.

Με πληροφορίες από AFP