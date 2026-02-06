Ο σμήναρχος συνελήφθη σε βάση στο Καβούρι καθώς έδινε διαβαθμισμένες πληροφορίες των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων και απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ στην Κίνα.

Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η υπόθεση κατασκοπείας που ήρθε χθες Πέμπτη στη δημοσιότητα, έπειτα από την σύλληψη σμηναγού που φέρεται να διοχέτευε ευαίσθητες νατοϊκές πληροφορίες στην Κίνα.

Όπως έγινε γνωστό, η ΕΥΠ είχε εντοπίσει εδώ και μερικούς μήνες ύποπτη δραστηριότητα του αξιωματικού, μέσω ηλεκτρονικών ιχνών, ενώ η απόφαση για τη σύλληψη ελήφθη λίγο πριν προχωρήσει στη διαρροή πρόσθετων πληροφοριών προς τρίτους, οι οποίες σχετίζονταν με τεχνολογία υψηλού επιπέδου της Ελλάδας.

Μετά από εκτενή έρευνα, η ΕΥΠ διαβίβασε τα δεδομένα που είχε συλλέξει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επιχείρηση σύλληψής του εντός στρατιωτικού χώρου.

Στην επιχείρηση παρευρέθηκαν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ, ενώ στις έρευνες εμπλέκεται και ο πέμπτος κλάδος του ΓΕΕΘΑ αλλά και το τμήμα Αντικατασκοπείας του ΝΑΤΟ.

Ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ ανέφερε χθες πως «η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή της συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Πώς δρούσε ο διοικητής στο Καβούρι

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την τεχνολογική ανάπτυξη. Φέρεται δε να απέστελλε ηλεκτρονικά διαβαθμισμένα στοιχεία σε τρίτη χώρα εκτός ΝΑΤΟ, μέσα από τη μονάδα στην οποία υπηρετούσε.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, έστελνε με κωδικοποιημένο και διαβαθμισμένο τρόπο - πολύ δύσκολο να εντοπιστεί - ό,τι πληροφορία είχε στην Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν αναλάβει διοικητής στο Καβούρι, ήταν αποσπασμένος στο επιτελείο Γ4, που είναι η πληροφορική επικοινωνία. Από εκεί περνούσαν όλες οι κινήσεις από ασκήσεις και άλλες απόρρητες έξοδοι αεροσκαφών.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται τώρα από την αρμόδια υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και την ΕΥΠ και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει ομολογήσει πως έδινε πληροφορίες στην Κίνα

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανώτερου αξιωματικού, καθώς οι στρατιωτικές αρχές έχουν ενδείξεις ότι επιχείρησε να δημιουργήσει δίκτυο συλλογής πληροφοριών, στρατολογώντας συναδέλφους του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημαντικό μέρος του υλικού σχετίζεται με σχέδια του ΝΑΤΟ, γεγονός που αναβαθμίζει ουσιωδώς τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον και από τη Συμμαχία, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διάσταση της υψηλής τεχνολογίας, καθώς την παρούσα περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές αναβαθμίσεις που αφορούν την άμυνα της χώρας.