Εξαιρετική χαρακτήρισε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε διεξοδικά στο Τruth Social όλα τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας. Ήταν μια μακρά και διεξοδική τηλεφωνική επικοινωνία, όπου συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα, όπως το εμπόριο, ο στρατός, το ταξίδι που θα κάνω στην Κίνα τον Απρίλιο (για το οποίο ανυπομονώ πολύ!), η Ταϊβάν, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσία - Ουκρανίας, η τρέχουσα κατάσταση με το Ιράν, η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας από τις ΗΠΑ, η εξέταση από πλευράς Κίνας της αγοράς πρόσθετων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ποσότητας σόγιας στα 20 εκατομμύρια τόνους για την τρέχουσα σεζόν (έχουν δεσμευτεί σε 25 εκατομμύρια τόνους για την επόμενη σεζόν!), οι παραδόσεις κινητήρων αεροπλάνων και πολλά άλλα θέματα, όλα πολύ θετικά!» ανέφερε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ακόμα πως «η σχέση με την Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον Πρόεδρο Σi, είναι εξαιρετικά καλή, και οι δύο συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλά θετικά αποτελέσματα κατά τα επόμενα τρία χρόνια της Προεδρίας μου με τον Πρόεδρο Σι και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας».