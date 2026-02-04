Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ πίεσε το Κίεβο και τη Μόσχα να βρουν μια συμβιβαστική λύση, ωστόσο το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει, σε βασικά σημεία.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές ξεκίνησαν τον δεύτερο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, με διαμεσολαβητή τις ΗΠΑ και στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μόσχα δείχνει αμετακίνητη, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να ξεκαθαρίζει σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο τέλος του πολέμου.

Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη, πράγμα το οποίο γνωρίζουν και οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, σημείωσε ο Πεσκόφ.

Από την άλλη, το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση της Ρωσίας να παραχωρήσει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό του και οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει ακόμη.

Οι διήμερες τριμερείς συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά από δηλώσεις του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε μια «ενεργειακή εκεχειρία» που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα για να αποθηκεύσει πυρομαχικά, επιτιθέμενη στην Ουκρανία με ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων την Τρίτη.

Χάσμα - Τι ζητούν Κίεβο και Μόσχα

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα είναι οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραδώσει το Κίεβο εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει και η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που βρίσκεται σε περιοχή υπό ρωσική κατοχή.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ - περιλαμβανομένης μιας ζώνης με ισχυρά οχυρωμένες πόλεις που θεωρούνται από τις πιο ισχυρές άμυνες της Ουκρανίας - ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι η σύγκρουση θα πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος της σημερινής γραμμής μετώπου και έχει απορρίψει οποιαδήποτε μονομερή υποχώρηση των δυνάμεών της.

Η Ρωσία κατέχει αυτήν τη στιγμή περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς που είχαν καταληφθεί πριν από την εισβολή του 2022.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κερδίσει περίπου 1,5% του ουκρανικού εδάφους από την αρχή του 2024.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ουκρανών αντιτίθεται σε συμφωνία που παραχωρεί εδάφη στη Μόσχα.

Κρίσιμες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, στο Άμπου Ντάμπι.

O Τραμπ ζητά ο Πούτιν «να βάλει τέλος» στον πόλεμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια. Η δήλωση Τραμπ ήρθε λίγες ώρες πριν τις τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι σήμερα και αύριο μεταξύ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που αποσκοπούν στην επίλυση δύσκολων θεμάτων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κι αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν απογοητεύτηκε που ο Πούτιν δεν παρέτεινε την παύση, απάντησε: «Θα ήθελα να το είχε κάνει».

Ωστόσο, «τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του.

Με πληροφορίες από Reuters