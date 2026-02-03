Ο Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε ότι «είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να αποκαταστήσουν τα δικά τους κανάλια επικοινωνίας» με τη Ρωσία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τρίτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την επανέναρξη των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Πρέπει να υπάρξει προετοιμασία, επομένως βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές συζητήσεις για αυτό», δήλωσε ο Μακρόν, απαντώντας σε δημοσιογράφο που ρώτησε τον πρόεδρο για την έκκληση, που είχε κάνει τον Δεκέμβριο προκειμένου να αρχίσουν εκ νέου οι συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να αποκαταστήσουν τα δικά τους κανάλια επικοινωνίας, αυτό προετοιμάζεται σε τεχνικό επίπεδο», πρόσθεσε ο Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αγρότες στο διαμέρισμα Haute-Saône.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με τον Πούτιν θα πρέπει να συντονιστούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους «κύριους Ευρωπαίους εταίρους του» και επέμεινε στον ρόλο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων».

Ο Γάλλος πρόεδρος, ωστόσο, έσπευσε να σημειώσει ότι, συνεχίζοντας να βομβαρδίζει την Ουκρανία, η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Πρώτα και κύρια συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό βομβαρδισμό, στο κρύο, με επιθέσεις εναντίον αμάχων και στις ενεργειακές υποδομές της από τους Ρώσους. Οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες και δεν δείχνουν πραγματική προθυμία για διαπραγματεύσεις για την ειρήνη» είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες του Politico