Επιτήδειοι στέλνουν SMS για δήθεν ποινή ή πρόστιμο.

Για νέα απάτη μέσω SMS, που αναφέρεται σε δήθεν επιβολή προστίμου ή ποινής λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προειδοποιεί η Αστυνομία.

Επιτήδειοι στέλνουν σε κινητά τηλέφωνα μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει link για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, όπως και αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing), υπενθυμίζει η Αστυνομία.

Αν κάποιος πολίτης ήδη έχει ακολουθήσει το link του μηνύματος, ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

