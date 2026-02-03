Για νέα απάτη μέσω SMS, που αναφέρεται σε δήθεν επιβολή προστίμου ή ποινής λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προειδοποιεί η Αστυνομία.
Επιτήδειοι στέλνουν σε κινητά τηλέφωνα μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει link για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, όπως και αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες:
- να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,
- να μην πατούν τον σύνδεσμο,
- να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
- να το αγνοούν και να το διαγράφουν.
Παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing), υπενθυμίζει η Αστυνομία.
Αν κάποιος πολίτης ήδη έχει ακολουθήσει το link του μηνύματος, ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.
Το SMS που στέλνουν οι επιτήδειοι