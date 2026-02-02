Ομάδα 15 κουκουλοφόρων έσπασε βιτρίνες τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συναγερμός σήμανες τη νύχτα της Κυριακής στην Πατησίων, έπειτα από επιδρομή κουκουλοφόρων που προκάλεσαν ζημιές σε ΑΤΜ τραπεζών καθώς και σε ένα κατάστημα τηλεποικωνιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία ενημέρωθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα.

Τα 15 άτομα φέρονται να βγήκαν από τον ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και να κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Πατησίων, όπου και προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα σπάζοντας βιτρίνες. Η δράση τους συνεχίστηκε για 60 περίπου μέτρα προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές.