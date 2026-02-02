Συναγερμός σήμανες τη νύχτα της Κυριακής στην Πατησίων, έπειτα από επιδρομή κουκουλοφόρων που προκάλεσαν ζημιές σε ΑΤΜ τραπεζών καθώς και σε ένα κατάστημα τηλεποικωνιών.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία ενημέρωθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα.
Τα 15 άτομα φέρονται να βγήκαν από τον ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και να κατευθύνθηκαν προς τη λεωφόρο Πατησίων, όπου και προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα σπάζοντας βιτρίνες. Η δράση τους συνεχίστηκε για 60 περίπου μέτρα προς το κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές.