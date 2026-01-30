Νωρίτερα «έπεσε» το 100 λόγω τεχνικής βλάβης.

Η λειτουργία του «100» αποκαταστάθηκε, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε «πέσει» το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Περίπου στις 20:00 η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν εκτός λειτουργίας το 100, λόγω τεχνικής βλάβης και οι πολίτες θα έπρεπε να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 112 για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Σχεδόν 15 λεπτά αργότερα η ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε πως αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής.

{https://x.com/hellenicpolice/status/2017301090933363127}